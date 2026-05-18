"Rien n'est encore acquis" : Ivan Leko prudent malgré la victoire contre l'Union SG

Ivan Leko s'est montré ravi en conférence de presse après la victoire du Club de Bruges contre l'Union Saint-Gilloise sur le score de 5-0.

Le Club de Bruges a fait un immense pas vers le titre de champion de Belgique dimanche en venant à bout de son concurrent direct, l'Union Saint-Gilloise. Les Blauw en Zwart ont quatre points d'avance à deux journées de la fin. Ils devront encore affronter Malines ce jeudi et La Gantoise dimanche.

Une victoire sur le score de 5-0, Ivan Leko n'aurait pas pu rêver mieux : "C’était une très belle soirée. Nous avions une chance de montrer à quel point nous sommes bons et nous l’avons fait. Nous nous battons ensemble depuis cinq mois. Ce n’était pas facile pour mes joueurs mais nous avons fait le dernier pas vers le titre."

"Rien n’est encore acquis mais nous sommes très proches. Il faudra maintenant bien récupérer pour jeudi. Nous devons encore gagner une fois jeudi à Malines", a-t-il ajouté.

Le Club de Bruges a pris sa revanche

Ivan Leko sait ô combien ce n'est pas facile de battre les Bruxellois : "C’est difficile de jouer contre cette équipe car elle a joué un football direct et n’a pas besoin de dominer pour faire un résultat. La défaite du mois dernier nous avait fait très mal et la volonté était grande de prendre une revanche." Au match aller dans ces Champions' Play-offs, le Club de Bruges s'était incliné sur le score de 2-1 face à l'Union Saint-Gilloise.

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Pour terminer la saison, l'Union Saint-Gilloise affrontera La Gantoise jeudi avant de recevoir Anderlecht pour un derby bruxellois dimanche. Les espoirs de titre sont désormais très maigres pour les Unionistes. Le Club de Bruges a plus que jamais son destin entre ses mains à deux journées de la fin de la saison 2025-2026. Les Bruxellois ne termineront cependant pas cette saison sans trophée quoi qu'il arrive puisqu'ils ont remporté la Coupe de Belgique.