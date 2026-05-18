Matthieu Epolo disputera bien la Coupe du monde : voici la liste de la République démocratique du Congo



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Deviens fan de Anderlecht! 4348 Les listes pour la Coupe du monde tombent les unes après les autres. Celle de la République démocratique du Congo comprend plusieurs anciens et actuels joueurs de Pro League.



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