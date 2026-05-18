Colin Coosemans reçoit un avertissement du parquet pour son comportement contre Gand... mais pas seulement

Colin Coosemans a reçu un avertissement du parquet au lendemain de la finale de la Coupe de Belgique.

Le parquet a attendu que la finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht soit disputée pour rendre son jugement concernant Colin Coosemans. L'Anderlechtois a été jugé pour son attitude provocatrice et truqueuse à la Planet Group Arena le dimanche 10 mai dernier, mais aussi pour ses déclarations après la défaite des Bruxellois contre l'Union Saint-Gilloise en championnat le 26 avril dernier (1-3). Le joueur avait été critique à propos du VAR au micro de DAZN après le carton rouge de Sardella : "Il y avait des gens qui se croyaient plus importants que le match".

Le portier anderlechtois s'en sort donc assez bien puisqu'il ne reçoit pas de sanction. L'avertissement est cependant très clair : lors du prochain incident, il sera clairement sanctionné.

Le capitaine anderlechtois était d'ailleurs revenu en conférence de presse sur son comportement contre La Gantoise : "Je me rends compte que mon comportement a provoqué de l’agitation. Et que ce comportement a aussi, en partie, nui à mon image. Cela ne correspond en réalité ni à la personne que je suis, ni au gardien que je suis, mais je l’ai fait uniquement dans l’intérêt du club et de l’équipe. Les circonstances ont fait que, durant quinze à vingt minutes, j’ai été quelqu’un d’autre."

L'objectif d'Anderlecht en cette fin de saison

Anderlecht disputera encore deux matchs cette saison. Les Mauves recevront d'abord Saint-Trond jeudi avant de se déplacer au stade Joseph Marien pour affronter l'Union Saint-Gilloise dans un derby bruxellois dimanche. Colin Coosemans se devra d'avoir un bon comportement pour éviter toute sanction du parquet de l'Union belge de football.

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L'objectif du club bruxellois en cette fin de saison est clair : terminer à la quatrième place. Pour l'instant, Anderlecht est quatrième devant La Gantoise, 5e, et Malines, 6e. Les Bruxellois comptent 30 unités tandis que les Buffalos et les Malinois en ont 28.