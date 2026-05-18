Colin Coosemans reçoit un avertissement du parquet pour son comportement contre Gand... mais pas seulement

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Colin Coosemans reçoit un avertissement du parquet pour son comportement contre Gand... mais pas seulement
Photo: © photonews

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Colin Coosemans a reçu un avertissement du parquet au lendemain de la finale de la Coupe de Belgique.

Le parquet a attendu que la finale de la Coupe de Belgique entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht soit disputée pour rendre son jugement concernant Colin Coosemans. L'Anderlechtois a été jugé pour son attitude provocatrice et truqueuse à la Planet Group Arena le dimanche 10 mai dernier, mais aussi pour ses déclarations après la défaite des Bruxellois contre l'Union Saint-Gilloise en championnat le 26 avril dernier (1-3). Le joueur avait été critique à propos du VAR au micro de DAZN après le carton rouge de Sardella : "Il y avait des gens qui se croyaient plus importants que le match".

Le portier anderlechtois s'en sort donc assez bien puisqu'il ne reçoit pas de sanction. L'avertissement est cependant très clair : lors du prochain incident, il sera clairement sanctionné.

Le capitaine anderlechtois était d'ailleurs revenu en conférence de presse sur son comportement contre La Gantoise : "Je me rends compte que mon comportement a provoqué de l’agitation. Et que ce comportement a aussi, en partie, nui à mon image. Cela ne correspond en réalité ni à la personne que je suis, ni au gardien que je suis, mais je l’ai fait uniquement dans l’intérêt du club et de l’équipe. Les circonstances ont fait que, durant quinze à vingt minutes, j’ai été quelqu’un d’autre."

L'objectif d'Anderlecht en cette fin de saison

Anderlecht disputera encore deux matchs cette saison. Les Mauves recevront d'abord Saint-Trond jeudi avant de se déplacer au stade Joseph Marien pour affronter l'Union Saint-Gilloise dans un derby bruxellois dimanche. Colin Coosemans se devra d'avoir un bon comportement pour éviter toute sanction du parquet de l'Union belge de football.

Lire aussi… Silence glacial au Lotto Park : le divorce est total entre Anderlecht et ses supporters
L'objectif du club bruxellois en cette fin de saison est clair : terminer à la quatrième place. Pour l'instant, Anderlecht est quatrième devant La Gantoise, 5e, et Malines, 6e. Les Bruxellois comptent 30 unités tandis que les Buffalos et les Malinois en ont 28.

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