Pas le tournant attendu : comment le titre s'est joué...lors de la victoire de l'Union contre Bruges

Le Club de Bruges a fait un grand pas vers le titre en infligeant une fameuse claque à l'Union Saint-Gilloise. Les Blauw en Zwart semblaient pourtant au fond du trou après le match aller.

Depuis quinze ans, les Playoffs ont déjà offert beaucoup de rebondissements, ceux-ci n'ont pas dérogé à la règle. Qui voyait le Club de Bruges prendre quatre points d'avance sur l'Union après en avoir accusé quatre de retard à l'issue du match aller, le 19 avril. Dans le football belge encore un peu moins qu'ailleurs, la vérité d'un jour est rarement celle du lendemain. En moins d'un mois, tout a changé.

Pourtant, s'il y a bien une équipe qui avait la tête dans le seau, c'était bien le Club. Car plus que la défaite contre son concurrent direct, le match semblait devoir laisser des traces. Au Parc Duden, Ivan Leko n'avait pas pu compter sur Hans Vanaken et Nicolo Tresoldi, pas à 100%. Au cours de la rencontre, les joueurs tombaient comme des mouches au duel, victime de l'intensité unioniste : des tauliers comme Joel Ordondez et Brandon Mechele boîtaient bas en quittant Bruxelles, après avoir été traités par les soigneurs.

Le Club de Bruges a laissé passer l'orage

Mechele le confiait récemment : "Dans ce genre de situation, c'est Simon Mignolet qui prend la parole dans le vestiaire pour faire revenir le calme au sein du groupe". Mais cette fois, l'ancien gardien des Diables Rouges n'était pas là, lui aussi blessé. En dehors de Mechele, d'autres leaders ont dû prendre leurs responsabilités en tirant le groupe avec eux dans l'adversité.

Après coup, le match semble finalement avoir laissé plus de traces dans le camp unioniste. Les deux buteurs du jour, Mateo Biondic et Besfort Zeneli, sont ressortis blessés de la bataille et ont manqué les suivantes. Leur absence a notamment été fortement ressentie lors du 0-0 contre Gand. Trois jours après cette incroyable débauche d'énergie laissant Bruges sans réponse, l'Union semblait à bout de souffle.

L'Union cale au pire moment, Bruges rectifie le tir

Malgré les circonstances, le Club n'a pas paniqué et a profité des erreurs de parcours de son rival sur de larges scores : 18 buts marqués en 5 matchs disputés depuis cette défaite à Forest. La gestion du staff s'est finalement avérée payante : Vanaken a cruellement manqué au Parc Duden mais est arrivé avec un peu plus de fraîcheur pour le sprint final. Avec le 5-0 d'hier en apothéose. Hugo Siquet nous le confirmait dans les travées du Jan Breydelstadion : Ivan Leko s'est lui aussi remis en question.



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" On a fait quelques ajustements sur le plan tactique, ça a fait la différence. Le coach s'est rendu compte que la manière avec laquelle nous avons joué là-bas n'était peut-être pas la bonne. Il a intelligemment changé certaines choses, ça s'est directement vu", explique Siquet.

Le Club de Bruges s'est repris au meilleur moment, la marque d'une équipe qu'on attend surtout dans les grands rendez-vous. La dernière défaite en Playoffs contre un club ne s'appelant pas l'Union Saint-Gilloise ? Le 28 mai 2023 contre Genk. Lors de la fin de saison où Rik De Mil assurait l'intérim. Il y aura bientôt trois ans. Mats Rits frappait encore les corners brugeois.