"Il y a une remise en question à faire" : une saison ratée pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il y a une remise en question à faire" : une saison ratée pour Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?
Photo: © photonews

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L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli s'est incliné sur le score de 5-4 contre Strasbourg après avoir mené 1-4 dimanche soir. L'entraîneur belge s'est exprimé en conférence de presse après la rencontre.

L'AS Monaco termine septième de Ligue 1. Les Monégasques devront espérer une victoire lensoise en finale de la Coupe de France pour espérer disputer les barrages de la Ligue Conférence. L'objectif de Monaco était de décrocher un billet pour la Ligue des champions, mais cela n'a donc pas été le cas. 

Sébastien Pocognoli a livré son analyse de la rencontre : "Nous avons fait une bonne entame de match et plus généralement une bonne première mi-temps même si nous avons concédé un but que nous avons nous-mêmes donné. Mais dans les grandes lignes, nous avons réalisé une rencontre assez satisfaisante avec et sans ballon. Nous avons marqué sur des principes de jeu qui sont reconnaissables depuis pas mal de temps. À 4-1 pour nous, certains ont peut-être pensé que le match était fini, mais malheureusement, dans la foulée, on prend ce but qui relance forcément le match."

"Strasbourg a repris confiance et est revenu à un bon niveau", a-t-il souligné. "Nous avons ensuite subi donc il a fallu remettre du sang frais, parce que, forcément, il y a des débauches d'efforts et une gestion de certains joueurs à prendre en compte, mais nous avons mal défendu dans ces moments-là. Nous avons tout simplement manqué de constance. Il y a eu néanmoins de très bonnes choses et de belles prestations individuelles, mais il nous a aussi manqué beaucoup d'ingrédients pour terminer ce match que l'on avait en main."

Une saison ratée pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco ?

Mais alors, quel regard porte Sébastien Pocognoli sur cette septième place finale ? "Écoutez, mon rôle est d'analyser ce qui n'a pas été, et forcément, il y a une remise en question à faire. Je fais la mienne chaque jour et le plus important maintenant est de regarder concrètement ce qui a été et ce qui n'a pas été cette année."

"Quand je suis arrivé, j'ai essayé de ramener une identité, une cohésion de groupe, des principes de base et une ligne de conduite que je n'ai jamais modifiée. C'est donc primordial de conserver le positif et de le garder dans les fondations pour l'année prochaine. Tout le monde, et à tous les niveaux, doit faire une autocritique, essayer d'apprendre et évoluer pour l'année prochaine", a-t-il conclu. Sébastien Pocognoli le sait : d'un point de vue objectif, Monaco a raté sa saison en Ligue 1.

Sébastien Pocognoli était arrivé à l'AS Monaco en octobre dernier en provenance de l'Union Saint-Gilloise. L'entraîneur belge a connu des résultats en dents de scie et n'a pas réussi à atteindre l'objectif final. Il pourrait alors ne plus être l'entraîneur monégasque la saison prochaine, reste à voir ce que décidera la direction.

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Sébastien Pocognoli

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