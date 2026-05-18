"Au moment où il a armé sa frappe, on savait qu'il allait marquer" : Joaquin Seys encense Hans Vanaken

Joaquin Seys s'est epxrimé à propos de son coéquipier Hans Vanaken après la large victoire du Club de Bruges face à l'Union Saint-Giloise sur le score de 5-0 dimanche.

Joaquin Seys et Hans Vanaken partiront prochainement tous deux en Amérique pour disputer la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les deux joueurs belges font partie de la sélection de Rudi Garcia. Un autre Brugeois sera également de la partie : Brandon Mechele.

Joaquin Seys sur l'importance d'Hans Vanaken pour le Club de Bruges

Le latéral gauche n'a pas caché son admiration pour Hans Vanaken, auteur d'un doublé contre l'Union Saint-Gilloise : "Le fait qu’il ouvre le score avec une frappe pareille a donné un sentiment incroyable à tout le monde. Avec tout ce qu’il fait, il est tellement important. Et quand il ne marque pas, il fait tourner l’équipe. Pas avec des mots, mais simplement avec ce qu’il fait sur le terrain."

"Au moment où il a armé sa frappe, on savait qu’il allait marquer. J’ai trouvé son but contre l’AS Monaco plus beau. Mais quand tu regardes le moment et l’exécution de cette frappe…", a-t-il conclu.

Nicolò Tresoldi également sous le charme d'Hans Vanaken

Hans Vanaken impressionne décidément ses coéquipiers. Nicolò Tresoldi notamment n'a également pas caché son admiration pour le Brugeois. "C’est le meilleur joueur avec lequel j’ai jamais joué", a déclaré le buteur allemand après la victoire des Brugeois contre l'Union Saint-Gilloise.

Hans Vanaken décisif à 19 reprises cette saison

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Vanaken a disputé cette saison 55 matchs avec les Blauw en Zwart. Il s'est montré décisif à 19 reprises : douze buts et sept passes décisives. Présent au club depuis juillet 2015, le milieu offensif ne faiblit pas et ne cesse d'impressionner. Le triple Soulier d'Or compte pas moins de 562 matchs pour 151 buts inscrits et 115 passes décisives délivrées avec le Club de Bruges.