Nouveau partenaire pour le Sporting d'Anderlecht, qui poursuit son renforcement structurel

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir conclu un partenariat avec Foodmaker. L’entreprise belge deviendra dès la saison prochaine le partenaire nutritionnel officiel des Mauve et Blanc et soutiendra tant l’équipe première que les jeunes joueurs à Neerpede.

"Le RSC Anderlecht est heureux d’accueillir Foodmaker comme nouveau partenaire", se réjouit le club bruxellois dans son communiqué officiel. "À partir de la saison prochaine, son logo figurera sur les maillots de toutes les équipes de Neerpede (y compris le RSCA Futures en Challenger Pro League, NDLR.)"

"Grâce à ce partenariat, le RSCA franchit une nouvelle étape importante dans la professionnalisation de l’accompagnement nutritionnel de son académie", explique le club.

Concrètement, Foodmaker fournira des repas frais et variés, tant au club qu’à domicile, aux jeunes joueurs du club. Les jeunes passent beaucoup de temps à Neerpede et combinent entraînements, école et matches. Anderlecht veut donc les accompagner non seulement sur le terrain, mais aussi dans leur récupération et leurs habitudes alimentaires quotidiennes.

Anderlecht veut une meilleure alimentation pour ses jeunes talents

Un partenariat qui s'inscrit dans la volonté du club de se réorganiser sur tous les plans. Les Mauves ne veulent pas seulement investir pour recruter des joueurs pour l'équipe première, mais aussi se renforcer structurellement. Le staff médical, l’accompagnement physique et tout le département de la formation bénéficient donc eux aussi d’une attention croissante.

"L’histoire de Foodmaker a débuté en 1996 par un salad bar. De nos jours, l’entreprise propose des produits ultra-frais, issus de ses propres champs biologiques, directement aux consommateurs. Sa mission est claire : rendre une alimentation saine et de qualité accessible et abordable pour tous. Foodmaker s’engage également en faveur du développement durable et encourage un mode de vie actif", présente le club.





"Chez Foodmaker, nous sommes convaincus qu’une alimentation saine est la base de toute performance. Nous sommes donc fiers de pouvoir contribuer, aux côtés du RSC Anderlecht, au développement des joueurs d’aujourd’hui et des champions de demain", a déclaré le CEO de Foodmaker, Lieven Vanlommel, dans le communiqué du club.