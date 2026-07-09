Vincent Euvrard rassure : pourquoi Fossey, Sutalo et Nsimba n'ont pas joué pour le Standard à Aubel

Marlon Fossey, Bosko Sutalo et Bruny Nsimba étaient absents lors de la deuxième rencontre amicale du Standard à Aubel. Il s'agit de problèmes mineurs, a rassuré Vincent Euvrard à notre micro.

Le Standard a disputé, et remporté, son deuxième match amical sur la pelouse d'Aubel, ce mercredi (0-4). Une rencontre pour laquelle plusieurs changements étaient à noter par rapport à la sélection du premier match.

Exit Laurens Goemaere, blessé, mais aussi Marlon Fossey, Bosko Sutalo, Bruny Nsimba, ainsi que les jeunes Onésime Kalonji et N'Famory Traoré. In Ibrahim Karamoko, Ortega Gisa ou encore Kelyan Kielo-Lezi.

Un petit virus dans le vestiaire du Standard, Marlon Fossey encore préservé

L'absence du capitaine américain a évidemment posé question au stade Jean-Marie Doome, au même titre que celles du défenseur central croate et de l'ancien attaquant de Dender. Vincent Euvrard nous en a expliqué les raisons après la partie.

"Nsimba était malade depuis hier, on a voulu le protéger. Il y a eu un petit virus dans le vestiaire très tôt dans la saison (Karamoko était absent à Verlaine pour cause de maladie et Mehssatou avait raté quelques entraînements, NDLR.) On a également voulu protéger Marlon, au vu de son historique de la saison dernière.

"C'est encore un peu compliqué pour lui de jouer deux matchs en si peu de temps. On va en rester à un match par semaine avec lui, et, pour le reste, il travaillera en individuel comme avant cette rencontre. Il a bien travaillé, mais de manière plus contrôlée. Il va rejouer contre les Francs Borains, au même titre que Bruny Nsimba", nous a commenté Vincent Euvrard.



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Bosko Sutalo encore incertain pour les Francs Borains, 3 semaines pour Laurens Goemaere

Quant à Bosko Sutalo : "Il a un petit œdème musculaire qui le tiendra éloigné du terrain pendant quelques petits jours. On ne sait pas encore s'il reviendra contre les Francs Borains ou en début de semaine prochaine. De manière générale, les absences sont liées à des petits pépins." Le défenseur central a fait le déplacement à Aubel, au même titre que Marlon Fossey.

Sauf pour Laurens Goemaere, donc, victime d'une entorse et absent pendant trois semaines. Vincent Euvrard nous a détaillé son état de santé. "C'est un peu malheureux, puisque c'est un adversaire qui est retombé sur sa cheville. Cela fait partie du football", a d'abord relativisé le T1 des Rouches.

"Je ne sais pas si son début de championnat est menacé, mais il prendra assurément du retard par rapport aux autres. On est à environ cinq semaines de la reprise et il lui en faudra trois pour revenir. Il pourrait être présent pour la première journée, mais il ne saura pas jouer 45 ou 60 minutes. Son but doit être de se remettre en forme le plus rapidement possible pour reconstruire ce qu'il a perdu", a déclaré Vincent Euvrard, heureux de bientôt affronter des oppositions d'un autre calibre en préparation.

Le Standard va monter en puissance dans sa préparation

"Les Francs Borains seront une meilleure opposition, qui ne perdra pas aussi souvent le ballon et qui viendra plus fréquemment vers notre but. C'est ce dont on a besoin, car on s'est beaucoup entraînés avec le ballon, dans le jeu de passes, le positionnement, la structure et le contre-pressing, mais on va désormais devoir travailler notre bloc défensif contre des oppositions plus relevées, voire plus fortes que nous, comme la Juventus."

"Verlaine et Aubel, c'était très bien pour se connecter autour de Liège et donner à nos supporters l'occasion d'être proches de nous et d'être bien accueillis", a conclu Vincent Euvrard. Le Standard affrontera donc les Francs Borains, puis Dunkerque lors d'un passage de quelques jours en France avant de revenir en bord de Meuse pour défier la Juventus à Sclessin.