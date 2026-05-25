Le président de l'Union SG, Alex Muzio, s’exprime sur l’avenir de David Hubert : "Je pense qu’il va rester"

Le président de l'Union Saint-Gilloise, Alex Muzio, s'est exprimé au micro de DAZN après la victoire des Bruxellois face au Royal Sporting Club d'Anderlecht (5-1), dimanche soir.

L'Union Saint-Gilloise va-t-elle encore réussir à se montrer aussi performante la saison prochaine ? Alex Muzio est en tout cas très confiant : "Oui, on sera capable de réitérer cela l'année prochaine. Je pense qu'au fil des ans, nous avons fait preuve d'une grande cohérence en ce qui concerne notre recrutement et notre façon de travailler."

"Je pense que Philippe (Borman) et Chris (O'Loughlin) méritent un énorme crédit pour le succès que nous avons eu. Je pense que David (Hubert) va rester et qu'il apportera beaucoup de cohérence et de continuité à ce que nous faisons", a-t-il ajouté. Arrivé cette saison après le départ de Sébastien Pocognoli, David Hubert devrait donc enchaîner avec une seconde saison.

Alex Muzio plus que jamais optimiste pour la saison prochaine

Le président a ensuite fait part de sa confiance envers le personnel du club : "Je crois en les joueurs que nous allons recruter, je crois en Philippe et Chris, je crois en l'environnement que nous avons, je crois en les kinés, je crois en les médecins, je crois en les entraîneurs des phases arrêtées, les entraîneurs défensifs, les entraîneurs offensifs et l'entraîneur principal que nous avons pour mener au succès."

Le bilan de l'Union Saint-Gilloise cette saison est positif. Les Bruxellois ont remporté la Coupe de Belgique et ont terminé deuxièmes du championnat derrière le Club de Bruges. Depuis sa remontée dans l'élite du football belge il y a quelques années, l'Union Saint-Gilloise ne cesse de faire preuve de régularité.

Lire aussi… Un Unioniste ne cache pas ses envies de départ : "Je suis prêt et je veux un nouveau challenge"›

La saison dernière, les Bruxellois avaient été sacrés champions de Jupiler Pro League après 90 ans d'attente. Le dernier titre remontait à 1935. En 2024, l'Union Saint-Gilloise n'a pas été sacrée championne, mais a tout de même remporté la Coupe de Belgique après un succès en finale face à l'Antwerp (1-0). Cela fait donc trois saisons de suite que les Saint-Gillois terminent leur saison avec au moins un trophée.