Plusieurs Belges y ont évolué : un club historique de Bundesliga est relégué

C'est un monument qui bascule en 2.Bundesliga. Le Vfl Wolfsbourg s'est incliné contre Paderborn en barrages pour la montée, et est donc relégué.

Ce lundi avait lieu le barrage retour de Bundesliga entre le 16e de l'élite allemande, le Vfl Wolfsbourg, et le 3e de 2.Bundesliga, le SC Paderborn. Un duel très serré qui s'est achevé aux prolongations, après que la manche aller se soit soldée par un match nul et vierge (0-0).

Le match, qui avait lieu à Paderborn, avait très bien débuté pour le Vfl Wolfsbourg qui avaient ouvert le score à la 3e minute de jeu via Dzenan Pejcinovic. Mais un ancien de Jupiler Pro League a ensuite tout fait basculer. L'ex-Genkois Joakim Maehle a en effet été exclu à la 14e minute pour un second carton jaune, laissant son équipe à 10 pour la majeure partie de la rencontre.

Avant la pause, Filip Bilbija égalisait pour le SC Paderborn (38e). Le score ne bougera plus jusqu'à la fin du temps réglementaire, et les deux équipes iront aux prolongations ; déjà épuisés par plus de 75 minutes à 10 contre 11, les joueurs de Wolfsbourg vont craquer et Laurin Curda fait 2-1 à la 100e.

Le SC Paderborn, relégué en 2020, retrouve donc la Bundesliga pour la première fois en six ans. Le modeste club n'avait accédé pour la première fois de son histoire à l'élite allemande qu'en 2014-2015, et n'est jamais parvenu à y rester plus d'une saison.

L'ancien club de Kevin de Bruyne descend



Wolfsbourg descend donc en D2 allemande, pour la première fois depuis la saison 1996-1997, il y a trente ans. Pour le public belge, c'est un club au nom familier qui fait la bascule : le Vfl Wolfsbourg a notamment vu briller Kevin De Bruyne (2014-2015) avant qu'il rejoigne Manchester City, et plus récemment des Diables Rouges tels que Aster Vranckx, Sebastiaan Bornauw, Dodi Lukebakio, Landry Dimata, Divock Origi ou Koen Casteels.