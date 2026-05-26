Que va faire Christos Tzolis désormais ? "Hans a essayé de me convaincre..."

Christos Tzolis a sans surprise remporté le trophée de Joueur de l'année ce lundi au gala des Pro League Awards. Il s'est ensuite exprimé sur son avenir.

Christos Tzolis a empilé les trophées ces derniers jours : dimanche, il a fêté son titre de champion de Belgique avec le Club de Bruges et ce lundi, il a été élu Footballeur Pro de la saison lors du gala des Pro League Awards. Le Grec a aussi reçu un trophée pour son titre de meilleur passeur du championnat, qui lui tient à coeur puisque, comme il l'a reconnu, il "aime les statistiques".

Cela s'est vu en Playoffs, où Christos Tzolis a marqué 8 fois et délivré 10 passes décisives en 10 rencontres. Une performance folle. "Ca signifie beaucoup. Je suis fier de mes chiffres. Mais je remercie aussi mes équipiers qui m'ont aidé à atteindre ce niveau", déclarait-il après avoir reçu son titre de Footballeur Pro.

Un sacre qui compense le fait qu'en janvier dernier, Tzolis n'avait pas reçu le Soulier d'Or, devancé par Ardon Jashari qui avait cartonné sur un seul tour. "Peut-être que je pourrai aussi être Soulier d'Or sur un tour", souriait le Brugeois. C'est aussi notre avis.

Hans Vanaken a essayé de persuader Christos Tzolis

Bien sûr, il est aussi possible que Tzolis reste une saison de plus : il est sous contrat jusqu'en 2029. Mais c'est peu probable, car l'Europe va s'arracher l'ailier du Club de Bruges. "Nous verrons, j'ai une très bonne relation avec Bruges, je suis donc très calme. Un grand club dans l'un des cinq grands championnats serait beau, mais jouer pour le plus grand club de Belgique est beau aussi".



Christos Tzolis semble donc se diriger vers un départ mais n'exclut pas de rester. "Hans Vanaken a essayé de me convaincre de rester", rigole-t-il. "Nous nous entendons bien et il veut encore remporter le titre la saison prochaine ensemble". S'il parvient à convaincre le Grec de jouer une saison de plus au Club, Vanaken méritera décidément une statue devant le Jan Breydel (s'il fallait une raison de plus).