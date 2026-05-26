Simon Mignolet s'exprime après des adieux émouvants au Club de Bruges

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Simon Mignolet s'exprime après des adieux émouvants au Club de Bruges
Photo: © photonews
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Un tifo en tribune, une haie d'honneur, des messages d'anciens équipiers sur l'écran géant, ses trophées individuels et collectifs disposés sur la pelouse : Simon Mignolet a eu droit à des adieux comme on en a rarement vu ce week-end au Jan Breydel.

Des adieux qu'il a bien mérités, au vu de ce que le Soulier d'Or a apporté au football belge. Et comme si le scénario n'était pas déjà parfait, le Club de Bruges s'est en plus imposé sur un score de 5-0 face à La Gantoise. Il s'agissait également du cinquième titre national de Mignolet sous les couleurs brugeoises. À 38 ans, le gardien avait visiblement du mal à maîtriser ses émotions.

"Vous me connaissez, normalement je ne suis pas du tout quelqu'un d'émotif", a souri Mignolet après la rencontre. " Mais aujourd'hui, je n'ai vraiment pas su retenir mes larmes. »

Avant le match, Mignolet avait déjà été très ému en apercevant sa famille au bord du terrain. " Quand je les ai vus, j'ai craqué tout de suite", a-t-il avoué au Nieuwsblad. "Ils savent tout ce que j'ai traversé ces dernières années. Et ces derniers mois aussi, ils m'ont aidé à passer des moments difficiles. Ça fait quelque chose de pouvoir clôturer tout ça ensemble".

Le portier ne savait pas à l'avance quelles surprises le Club de Bruges avait prévues. " J'ai juste laissé les choses venir. Mais l'organisation était vraiment au niveau du Club de Bruges : la top classe. Je peux seulement dire merci".

Mignolet a vécu des mois difficiles

Au-delà de l'émotion, Mignolet ressentait surtout un énorme soulagement. L'ancien Diable Rouge a reconnu que son corps récupérait de plus en plus difficilement. " Pour être honnête, je ressens surtout une grande libération", a-t-il confié. " Même cette semaine, je sentais encore que mon genou n'était pas au top. Ces derniers jours, j'ai littéralement flanché sur mes genoux".

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Malgré tout, il tenait absolument à jouer une dernière fois au Jan Breydel. Et il ne l'a pas fait à moitié, avec plusieurs beaux arrêts en début de rencontre. "Je suis content d'avoir encore disputé un beau dernier match", a-t-il dit. 

Un adieu au bon moment

À la 77e minute est venu le moment symbolique de la soirée. Ivan Leko a fait sortir Mignolet sous une standing ovation de tout le stade. Ses petits garçons, Lex et Vin, l'attendaient au bord du terrain. " Je ne m'y attendais pas du tout", a rigolé Mignolet. " En fait, ce changement sous les applaudissements, c'était la seule chose que je savais à l'avance". 

Après 20 ans de football professionnel, 722 matchs et 35 sélections, Mignolet met ainsi un terme à une carrière impressionnante. "Ce n'est pas une décision prise hier", a-t-il conclu. " C'est un choix mûrement réfléchi. Mon corps me dit que c'est le bon moment. J'arrête au plus haut niveau et j'en suis fier".

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