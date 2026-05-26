Simon Mignolet s'exprime après des adieux émouvants au Club de Bruges

Un tifo en tribune, une haie d'honneur, des messages d'anciens équipiers sur l'écran géant, ses trophées individuels et collectifs disposés sur la pelouse : Simon Mignolet a eu droit à des adieux comme on en a rarement vu ce week-end au Jan Breydel.

Des adieux qu'il a bien mérités, au vu de ce que le Soulier d'Or a apporté au football belge. Et comme si le scénario n'était pas déjà parfait, le Club de Bruges s'est en plus imposé sur un score de 5-0 face à La Gantoise. Il s'agissait également du cinquième titre national de Mignolet sous les couleurs brugeoises. À 38 ans, le gardien avait visiblement du mal à maîtriser ses émotions.

"Vous me connaissez, normalement je ne suis pas du tout quelqu'un d'émotif", a souri Mignolet après la rencontre. " Mais aujourd'hui, je n'ai vraiment pas su retenir mes larmes. »

Avant le match, Mignolet avait déjà été très ému en apercevant sa famille au bord du terrain. " Quand je les ai vus, j'ai craqué tout de suite", a-t-il avoué au Nieuwsblad. "Ils savent tout ce que j'ai traversé ces dernières années. Et ces derniers mois aussi, ils m'ont aidé à passer des moments difficiles. Ça fait quelque chose de pouvoir clôturer tout ça ensemble".

Le portier ne savait pas à l'avance quelles surprises le Club de Bruges avait prévues. " J'ai juste laissé les choses venir. Mais l'organisation était vraiment au niveau du Club de Bruges : la top classe. Je peux seulement dire merci".

Mignolet a vécu des mois difficiles

Au-delà de l'émotion, Mignolet ressentait surtout un énorme soulagement. L'ancien Diable Rouge a reconnu que son corps récupérait de plus en plus difficilement. " Pour être honnête, je ressens surtout une grande libération", a-t-il confié. " Même cette semaine, je sentais encore que mon genou n'était pas au top. Ces derniers jours, j'ai littéralement flanché sur mes genoux".



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Malgré tout, il tenait absolument à jouer une dernière fois au Jan Breydel. Et il ne l'a pas fait à moitié, avec plusieurs beaux arrêts en début de rencontre. "Je suis content d'avoir encore disputé un beau dernier match", a-t-il dit.

Un adieu au bon moment

À la 77e minute est venu le moment symbolique de la soirée. Ivan Leko a fait sortir Mignolet sous une standing ovation de tout le stade. Ses petits garçons, Lex et Vin, l'attendaient au bord du terrain. " Je ne m'y attendais pas du tout", a rigolé Mignolet. " En fait, ce changement sous les applaudissements, c'était la seule chose que je savais à l'avance".

Après 20 ans de football professionnel, 722 matchs et 35 sélections, Mignolet met ainsi un terme à une carrière impressionnante. "Ce n'est pas une décision prise hier", a-t-il conclu. " C'est un choix mûrement réfléchi. Mon corps me dit que c'est le bon moment. J'arrête au plus haut niveau et j'en suis fier".