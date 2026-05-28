Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli
Photo: © photonews
Deviens fan de Monaco! 68

La décision de l'AS Monaco est prise concernant Sébastien Pocognoli. Le coach belge ne restera pas en poste.

Ce mercredi, la nouvelle circulait déjà : après une réflexion en interne, la direction de l'AS Monaco aurait décidé de ne pas continuer avec Sébastien Pocognoli sur le banc. L'entraîneur belge paierait une saison en dents de scie, lors de laquelle il a alterné périodes très compliquées et retours en grâce, avant de finalement terminer à une décevante 7e place de Ligue 1 n'assurant pas de ticket européen aux Monégasques.

L'Equipe affirmait ainsi que Pocognoli ne resterait pas sur le Rocher, et désormais, on sait déjà qui devrait lui succéder. Selon Fabrizio Romano, toujours très bien renseigné, Monaco aurait ainsi déjà pris la décision de remplacer Sébastien Pocognoli par le Brésilien Filipe Luis (40 ans). 

Une surprise car Luis était cité avec insistance du côté du Bayer Leverkusen, notamment. Il aurait cependant déjà donné son accord et signerait un contrat jusqu'en 2028. Filipe Luis est un visage bien connu du football européen puisqu'il a porté les couleurs de l'Atlético Madrid plus de 300 fois et celles de Chelsea pendant une saison, en 2014-2015. 

Pocognoli remplacé par Filipe Luis

Devenu coach en 2024, Filipe Luis n'a pas beaucoup plus d'expérience que Pocognoli. Il a seulement dirigé le CR Flamengo, club où il a terminé sa carrière, et a remporté le championnat du Brésil mais surtout la Copa Libertadores en 2025. Un énorme succès qui ne l'a pas empêché de prendre la porte en début d'année 2026, suite à un conflit avec sa direction.

Pour Sébastien Pocognoli, c'est un coup dur. L'ex-coach de l'Union Saint-Gilloise prenait un risque en quittant une USG en pleine bourre pour relever le défi risqué de l'AS Monaco. Ses débuts ont été très compliqués sur le Rocher mais le Belge avait ensuite trouvé son rythme de croisière, battant notamment le PSG et l'OL. Au final, un bilan de 50% des points pris n'aura pas suffi à convaincre sa direction. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco

Plus de news

La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

11:30
Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

10:00
Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

10:30
Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

10:00
Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

09:40
Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

09:15
Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

08:21
Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

07:46
1
Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

07:30
"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

07:00
Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

06:30
🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

22:00
"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

22:30
3
C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

22:00
Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

21:30
2
Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

21:00
La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

20:40
La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

20:03
Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

19:30
1
Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath" Interview

Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath"

19:16
Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

18:35
1
"Je veux jouer chaque rencontre de D1A pour la gagner" : Lommel commence à rêver de la saison prochaine

"Je veux jouer chaque rencontre de D1A pour la gagner" : Lommel commence à rêver de la saison prochaine

18:00
Nathan De Cat reçoit un conseil de Romelu Lukaku pour son avenir

Nathan De Cat reçoit un conseil de Romelu Lukaku pour son avenir

17:30
9
Détails, chiffres : quelle est l'étendue des dégâts à Sclessin après les incidents de Standard - Charleroi ?

Détails, chiffres : quelle est l'étendue des dégâts à Sclessin après les incidents de Standard - Charleroi ?

16:40
1
"Cela m'a sans doute coûté ma carrière au Standard" : quand Roland Duchâtelet imposait un joueur à Rednic

"Cela m'a sans doute coûté ma carrière au Standard" : quand Roland Duchâtelet imposait un joueur à Rednic

17:00
1
La finale de la Conference League de ce mercredi soir vaut le détour : voici pourquoi

La finale de la Conference League de ce mercredi soir vaut le détour : voici pourquoi

16:20
"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku

"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku

16:00
OFFICIEL : Ralf Seuntjens accompagnera Lommel en Pro League

OFFICIEL : Ralf Seuntjens accompagnera Lommel en Pro League

15:40
Romelu Lukaku, le "Vincent Kompany de 2018" pour les Diables à la Coupe du monde

Romelu Lukaku, le "Vincent Kompany de 2018" pour les Diables à la Coupe du monde

15:10
5
Pays-Bas, États-Unis, Panama... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Pays-Bas, États-Unis, Panama... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

14:57
OFFICIEL : Felice Mazzù n'est plus l'entraîneur de Louvain

OFFICIEL : Felice Mazzù n'est plus l'entraîneur de Louvain

14:33
1
🎥 Dries Mertens plante un but somptueux à 40m du but et inscrit un quadruplé lors d'un match de charité

🎥 Dries Mertens plante un but somptueux à 40m du but et inscrit un quadruplé lors d'un match de charité

14:20
OFFICIEL : Yannick Ferrera est limogé par Dender

OFFICIEL : Yannick Ferrera est limogé par Dender

14:00
OFFICIEL : Dorian Dessoleil prolonge chez les Francs Borains et est rejoint par un autre ancien de Charleroi

OFFICIEL : Dorian Dessoleil prolonge chez les Francs Borains et est rejoint par un autre ancien de Charleroi

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Annulé Toulouse Toulouse
Brest Brest 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 Lens Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved