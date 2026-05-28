Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

La décision de l'AS Monaco est prise concernant Sébastien Pocognoli. Le coach belge ne restera pas en poste.

Ce mercredi, la nouvelle circulait déjà : après une réflexion en interne, la direction de l'AS Monaco aurait décidé de ne pas continuer avec Sébastien Pocognoli sur le banc. L'entraîneur belge paierait une saison en dents de scie, lors de laquelle il a alterné périodes très compliquées et retours en grâce, avant de finalement terminer à une décevante 7e place de Ligue 1 n'assurant pas de ticket européen aux Monégasques.

L'Equipe affirmait ainsi que Pocognoli ne resterait pas sur le Rocher, et désormais, on sait déjà qui devrait lui succéder. Selon Fabrizio Romano, toujours très bien renseigné, Monaco aurait ainsi déjà pris la décision de remplacer Sébastien Pocognoli par le Brésilien Filipe Luis (40 ans).

Une surprise car Luis était cité avec insistance du côté du Bayer Leverkusen, notamment. Il aurait cependant déjà donné son accord et signerait un contrat jusqu'en 2028. Filipe Luis est un visage bien connu du football européen puisqu'il a porté les couleurs de l'Atlético Madrid plus de 300 fois et celles de Chelsea pendant une saison, en 2014-2015.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco agree deal to appoint Filipe Luis as new manager, here we go! 💣



Surprise move behind the scenes despite links with other clubs, Filipe Luis already said yes.



Contract until June 2028, move led by director Thiago Scuro. 🇧🇷 pic.twitter.com/m7x6mKqJyR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Pocognoli remplacé par Filipe Luis

Devenu coach en 2024, Filipe Luis n'a pas beaucoup plus d'expérience que Pocognoli. Il a seulement dirigé le CR Flamengo, club où il a terminé sa carrière, et a remporté le championnat du Brésil mais surtout la Copa Libertadores en 2025. Un énorme succès qui ne l'a pas empêché de prendre la porte en début d'année 2026, suite à un conflit avec sa direction.





Pour Sébastien Pocognoli, c'est un coup dur. L'ex-coach de l'Union Saint-Gilloise prenait un risque en quittant une USG en pleine bourre pour relever le défi risqué de l'AS Monaco. Ses débuts ont été très compliqués sur le Rocher mais le Belge avait ensuite trouvé son rythme de croisière, battant notamment le PSG et l'OL. Au final, un bilan de 50% des points pris n'aura pas suffi à convaincre sa direction.