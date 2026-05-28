Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

La course contre la montre a commencé pour Zeno Debast. Assez sérieusement blessé, le joueur du Sporting espère être remis pour la fin de la phase de poules.

C'était l'un des grands points d'interrogation à l'approche de l'annonce de la sélection de Rudi Garcia. Zeno Debast serait-il de la partie ? Dans la semaine précédent l'annonce du sélectionneur, le défenseur du Sporting Portugal s'était en effet assez lourdement blessé à l'entraînement.

Il était immédiatement assez clair que Debast ne serait pas prêt pour le début de la Coupe du Monde 2026. Selon la façon dont évoluait sa récupération, Zeno Debast pouvait même manquer l'intégralité de la compétition. Mais Rudi Garcia avait finalement décidé de reprendre le joueur du Sporting.

Zeno Debast prêt pour la Nouvelle-Zélande ?

Garcia reconnaissait alors que les choses pouvaient encore évoluer, et que d'ici au 1er juin, date de la remise de la liste finale à la FIFA, Debast pouvait encore déclarer forfait. A priori, il n'en sera rien. Mais le Diable Rouge ne sera évidemment pas prêt pour l'entame du tournoi.

Zeno Debast est actuellement en Belgique, chez Lieven Maesschalck, où il travaille dur à son retour. Le Nieuwsblad nous apprend que la revalidation du joueur du Sporting Portugal se passe mieux que prévu. Alors qu'on évoquait une absence de 6 semaines, ce total pourrait être nettement revu à la baisse. Si le match contre l'Égypte n'est pas réaliste, un retour de Debast pour le troisième match de poules, contre la Nouvelle-Zélande, est une possibilité.

Bien sûr, aucun risque ne sera pris. Et rien ne dit non plus que Rudi Garcia décidera d'aligner Zeno Debast s'il n'est pas à 100% et que son remplaçant (Koni De Winter ? Nathan Ngoy ?) assure en défense centrale. Le scénario des deux premiers matchs influencera aussi ce choix.





Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, car Zeno Debast est un élément important de son groupe. Depuis les débuts du Français à la tête des Diables Rouges, Debast s'est imposé comme la seule réelle certitude dans l'axe de la défense, son binôme changeant au fil des mois sans que lui voie son statut être remis en question.