Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Voici quand Zeno Debast espère être prêt pour jouer avec les Diables Rouges
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2634

La course contre la montre a commencé pour Zeno Debast. Assez sérieusement blessé, le joueur du Sporting espère être remis pour la fin de la phase de poules.

C'était l'un des grands points d'interrogation à l'approche de l'annonce de la sélection de Rudi Garcia. Zeno Debast serait-il de la partie ? Dans la semaine précédent l'annonce du sélectionneur, le défenseur du Sporting Portugal s'était en effet assez lourdement blessé à l'entraînement. 

Il était immédiatement assez clair que Debast ne serait pas prêt pour le début de la Coupe du Monde 2026. Selon la façon dont évoluait sa récupération, Zeno Debast pouvait même manquer l'intégralité de la compétition. Mais Rudi Garcia avait finalement décidé de reprendre le joueur du Sporting. 

Zeno Debast prêt pour la Nouvelle-Zélande ? 

Garcia reconnaissait alors que les choses pouvaient encore évoluer, et que d'ici au 1er juin, date de la remise de la liste finale à la FIFA, Debast pouvait encore déclarer forfait. A priori, il n'en sera rien. Mais le Diable Rouge ne sera évidemment pas prêt pour l'entame du tournoi. 

Zeno Debast est actuellement en Belgique, chez Lieven Maesschalck, où il travaille dur à son retour. Le Nieuwsblad nous apprend que la revalidation du joueur du Sporting Portugal se passe mieux que prévu. Alors qu'on évoquait une absence de 6 semaines, ce total pourrait être nettement revu à la baisse. Si le match contre l'Égypte n'est pas réaliste, un retour de Debast pour le troisième match de poules, contre la Nouvelle-Zélande, est une possibilité.

Bien sûr, aucun risque ne sera pris. Et rien ne dit non plus que Rudi Garcia décidera d'aligner Zeno Debast s'il n'est pas à 100% et que son remplaçant (Koni De Winter ? Nathan Ngoy ?) assure en défense centrale. Le scénario des deux premiers matchs influencera aussi ce choix. 

Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour Rudi Garcia, car Zeno Debast est un élément important de son groupe. Depuis les débuts du Français à la tête des Diables Rouges, Debast s'est imposé comme la seule réelle certitude dans l'axe de la défense, son binôme changeant au fil des mois sans que lui voie son statut être remis en question. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique
Zeno Debast

Plus de news

La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

La fin des espoirs ? Le Club de Bruges devrait finalement perdre Aleksandar Stankovic

11:30
Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

Un flop coûteux du Club de Bruges pourrait retourner au pays

11:00
Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

Un grand talent belge de plus opte pour la République Démocratique du Congo à l'âge de 18 ans

09:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/05: Scherpen

10:00
Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

Le Standard et deux autres clubs belges sur la piste d'un Diable Rouge ?

10:30
Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

Récompensé aux Pro League Awards, un cadre de l'Union pourrait bien s'en aller

10:00
Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

09:15
Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

Alors qu'il n'est même pas encore officiellement licencié, on sait qui succédera à Sébastien Pocognoli

08:45
Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

07:46
1
Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

07:30
"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

07:00
Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

06:30
🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

🎥 Un but aura suffi : un vainqueur forcément inédit en Conférence League

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/05: Hoedaert - Verschaeren

22:00
"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

"Les Carolos ont activé l'extincteur" : le témoignage édifiant d'un steward liégeois du choc wallon

22:30
3
C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

C'est signé : un défenseur de la RAAL se relance en D1 FFA

22:00
Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

Enfin une porte de sortie ? Un candidat sort du bois pour Yari Verschaeren

21:30
2
Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

Voici les premières dates et les premiers adversaires connus pour les matchs amicaux du RFC Liège

21:00
"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku

"Il est en forme, hein" : Thomas Meunier se montre rassurant concernant Romelu Lukaku

16:00
La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

La quatrième et dernière saison de Marlon Fossey au Standard ? "J'espère que le succès est à portée de main"

20:40
La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

La direction a réfléchi pendant plusieurs jours : le couperet en passe de tomber pour Pocognoli

20:03
Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

Sibierski prospecte : Anderlecht sur les traces d'un ancien entraîneur à poigne de Pro League

19:30
1
Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath" Interview

Le MVP Roman Ferber et le Liégeois Sami El Anabi promus, champions et en C1 : "Ce sera David contre Goliath"

19:16
Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

Officiel : le premier transfert de l'été carolo était presque une évidence

18:35
1
"Je veux jouer chaque rencontre de D1A pour la gagner" : Lommel commence à rêver de la saison prochaine

"Je veux jouer chaque rencontre de D1A pour la gagner" : Lommel commence à rêver de la saison prochaine

18:00
Il sera déjà du voyage au Mondial : Simon Mignolet lève le voile sur son rôle au sein de la fédération

Il sera déjà du voyage au Mondial : Simon Mignolet lève le voile sur son rôle au sein de la fédération

13:00
Nathan De Cat reçoit un conseil de Romelu Lukaku pour son avenir

Nathan De Cat reçoit un conseil de Romelu Lukaku pour son avenir

17:30
9
Romelu Lukaku, le "Vincent Kompany de 2018" pour les Diables à la Coupe du monde

Romelu Lukaku, le "Vincent Kompany de 2018" pour les Diables à la Coupe du monde

15:10
5
Détails, chiffres : quelle est l'étendue des dégâts à Sclessin après les incidents de Standard - Charleroi ?

Détails, chiffres : quelle est l'étendue des dégâts à Sclessin après les incidents de Standard - Charleroi ?

16:40
1
"Cela m'a sans doute coûté ma carrière au Standard" : quand Roland Duchâtelet imposait un joueur à Rednic

"Cela m'a sans doute coûté ma carrière au Standard" : quand Roland Duchâtelet imposait un joueur à Rednic

17:00
1
La finale de la Conference League de ce mercredi soir vaut le détour : voici pourquoi

La finale de la Conference League de ce mercredi soir vaut le détour : voici pourquoi

16:20
OFFICIEL : Ralf Seuntjens accompagnera Lommel en Pro League

OFFICIEL : Ralf Seuntjens accompagnera Lommel en Pro League

15:40
Pays-Bas, États-Unis, Panama... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Pays-Bas, États-Unis, Panama... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

14:57
OFFICIEL : Felice Mazzù n'est plus l'entraîneur de Louvain

OFFICIEL : Felice Mazzù n'est plus l'entraîneur de Louvain

14:33
1
🎥 Dries Mertens plante un but somptueux à 40m du but et inscrit un quadruplé lors d'un match de charité

🎥 Dries Mertens plante un but somptueux à 40m du but et inscrit un quadruplé lors d'un match de charité

14:20
OFFICIEL : Yannick Ferrera est limogé par Dender

OFFICIEL : Yannick Ferrera est limogé par Dender

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved