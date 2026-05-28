Deux anciens de Jupiler Pro League dans la liste des Pays-Bas pour la Coupe du Monde 2026

Ronald Koeman a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde 2026. On y retrouve deux anciens de Jupiler Pro League.

Après un quart de finale en 2022, les Pays-Bas veulent continuer leur reconstruction progressive et redevenir un candidat à la victoire finale à la Coupe du Monde 2026. Pour ce faire, Ronald Koeman base sa sélection de 26 joueurs sur quelques cadres incontournables.

Dans ce groupe révélé cette semaine, le sélectionneur des Pays-Bas a naturellement repris Virgil Van Dijk, Nathan Aké, Micky Van de Ven, Frenkie De Jong ou encore Tijjani Reinders. On retrouve aussi le vétéran Memphis Depay, qui évolue aux Corinthians - le seul joueur de la sélection néerlandaise à jouer hors d'Europe. Le grand absent de la liste est Xavi Simons, lourdement blessé au genou il y a un mois de cela.

Bart Verbruggen et Noa Lang avec les Pays-Bas

Deux anciens de Jupiler Pro League sont également de la partie. Pas de surprise concernant Bart Verbruggen : l'ancien gardien de but du RSC Anderlecht est devenu depuis 2023 maintenant le n°1 incontesté des Pays-Bas.

Mais la présence de Noa Lang n'était pas une certitude. En mars dernier, l'ancien du Club de Bruges n'avait pas joué une minute. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, il n'était apparu qu'à deux reprises. L'hiver dernier, Lang a quitté le Napoli pour le Galatasaray avec pour objectif de convaincre Ronald Koeman.

L'ex-Brugeois a réussi son pari : 19 matchs, 2 buts et 3 passes décisives auront suffi pour que le sélectionneur néerlandais le reprenne (et ce alors que le Galatasaray, de son côté, ne devrait a priori pas lever l'option d'achat auprès du Napoli). Noa Lang vivra donc sa deuxième Coupe du Monde, après avoir disputé 7 minutes en quart de finale en 2022.





Les Pays-Bas, demi-finalistes de l'Euro 2024, sont versés dans le groupe F à la Coupe du Monde 2026. Ils affronteront le Japon (14/06), la Suède (20/06) et la Tunisie (25/06).