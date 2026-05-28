"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard

Scott Crabbé, journaliste football
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"Avec ces deux joueurs toute la saison, on était dans le top 6" : Marc Wilmots fait le bilan du Strandard
Photo: © photonews
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Marc Wilmots s'apprête à vivre son deuxième mercato estival à la tête du Standard. Son analyse de la saison doit aider le club à faire mieux l'année prochaine, notamment dans son bilan à domicile.

Une fois n'est pas coutume, c'est à Sclessin que le Standard a calé cette saison. Alors que l'équipe galérait hors de ses bases ces dernières années, elle présente le troisième meilleur bilan à l'extérieur de la saison. Mais n'a pris que 22 points sur 60 à domicile. Une certaine crispation à domicile symbolisée par cette défaite contre Charleroi, lors de laquelle le Standard a déçu.

Marc Wilmots est conscient du problème : "Ce bilan à Sclessin, c'est ma déception de l'année", concède-t-il sur le plateau de la RTBF. Il tente de l'expliquer : "Il y a plusieurs paramètres qui ont joué. Il y a déjà eu plusieurs blessures. Nous n'avions pas non plus un noyau pléthorique et nous jouions souvent le vendredi suivant les trêves internationales. Si on avait eu Casper Nielsen et Marlon Fossey toute l'année, on était en Playoffs 1".

Le directeur sportif des Rouches se veut toutefois optimiste pour la suite : "On a couru après notre forme, on a connu une année compliquée, mais à la fin, on finit avec un noyau comprenant 22 joueurs qui appartiennent au Standard. On a de l'avenir, on ne doit plus tout changer, mais on doit apprendre de nos erreurs. On a quelques réunions pour voir ce qui a moins bien été, on se concerte notamment sur la préparation, les paramètres médicaux. Mais le staff médical est construit, le staff technique aussi. Maintenant, on va resserrer quelques boulons pour passer à l'étape supérieure".

Wilmots défend son groupe : "Il faut le vivre de l'intérieur pour savoir à quel point les joueurs reviennent de loin. A chaque fois qu'ils étaient dans le puits, il en sont ressortis. Ça démontre qu'il y a du mental dans le groupe. Ca nous a permis d'inverser la dynamique durant les Playoffs. Le public l'a senti aussi. Sclessin rempli comme contre Charleroi, cela faisait six ans que je ne l'avais plus vu".

Marc Wilmots veut garder le cap

La suite, c'est évidemment la saison prochaine, mais c'est aussi la recherche d'un investisseur extérieur, pour permettre au club de passer un cap. Mais où en est-on dans ce dossier ? "Un club ne se vend pas en deux jours. C'est le dossier de Giacomo Angelini. Moi, je fonctionne comme si personne n'allait venir. Sans enveloppe supplémentaire pour le recrutement. On a déjà réussi à montrer quelque chose avec très peu, on peut le refaire facilement. Mais pour ça, il faut anticiper et cibler les bons profils. Ce ne sont pas toujours les gros budgets qui vont y arriver".

En attendant, le projet est en place : "Il faut bâtir. Vincent Euvrard va normalement prolonger d'un an, ça lui fera deux saisons avec nous. Ca lance une certaine stabilité. Vincent, c'est un très bon communicateur. Tactiquement, partout où il est passé, il a construit quelque chose. Il construit les bases et sait aussi s'adapter. Maintenant, il doit trouver les réponses pour mieux performer à la maison. Profiter de Sclessin pour produire plus de jeu".

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