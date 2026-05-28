Genk retient son souffle concernant Zakaria El Ouahdi

Le Maroc a convoqué Zakaria El Ouahdi pour le Mondial, mais cela pourrait donner des maux de tête à Genk. Les Limbourgeois disputent ce week-end un match de barrage crucial contre La Gantoise.

Redouane Halhal et Zakaria El Ouahdi au Mondial avec le Maroc

Le Maroc a dévoilé mardi soir sa liste officielle pour la Coupe du monde. Le sélectionneur belgo-marocain Mohamed Ouahbi y a retenu deux joueurs de Jupiler Pro League. Le nom le plus logique est celui de Zakaria El Ouahdi, qui se met en évidence semaine après semaine au KRC Genk. Redouane Halhal, du KV Malines, est également du voyage aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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On retrouve également Bilal El Khannouss, ancien de Genk, dans le groupe d'Ouahbi, tout comme Chemsdine Talbi (ex-Club Bruges). Le pays affrontera le Brésil, l'Écosse et Haïti en phase de groupes, qui débute le 14 juin.

Genk attend encore des précisions au sujet d'El Ouahdi

Excellente nouvelle pour El Ouahdi, mais elle pourrait aussi être un coup dur pour Genk. La date limite pour libérer les joueurs en vue du Mondial était en effet fixée au 25 mai, mais ce week-end les Limbourgeois doivent encore disputer un match de barrage pour l'Europe contre La Gantoise.

Junya Ito, Joris Kayembe et Yaimar Medina seront déjà à l'œuvre avec, respectivement, le Japon, le Congo et l'Équateur. Quoi qu'il arrive, ils ne joueront pas contre les Buffalos. Reste à voir si Genk pourra s'arranger avec la fédération marocaine au sujet d'El Ouahdi.





Le Maroc et Genk doivent s'entendre

Les seules exceptions concernent la finale de la Ligue des Champions et celle de la Conference League. Le barrage entre Genk et La Gantoise n'en fait évidemment pas partie, si bien que la balle est dans le camp du Maroc.

Il est tout à fait possible qu'El Ouahdi joue dimanche, mais rien n'est certain pour l'instant. Cette saison, le Marocain a disputé 45 matches avec Genk pour 12 buts. Il a aussi délivré 6 passes décisives.