Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un départ à la RAAL : il va rejoindre le Sporting Charleroi
Photo: © photonews

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Le staff du Sporting Charleroi va se renforcer. Loris Viroux, coach des U23 de la RAAL, a quitté l'Easi Arena et va rejoindre le Mambourg.

Cela bouge encore à la RAAL : après le départ de Frédéric Taquin annoncé à quelques semaines de la fin de la compétition, un autre membre du staff louviérois n'a pas été conservé. Il s'agit de Loris Viroux, le coach des U23 de La Louvière (qui évoluent en D3 ACFF). 

Viroux, qui était également responsable méthodologie à la RAAL, a cependant déjà trouvé son nouveau défi. Il ne s'en ira pas bien loin, et retrouvera même son ancien directeur sportif Nicolas Frutos. 

En effet, La Dernière Heure nous apprend que Loris Viroux devrait rejoindre le staff du Sporting Charleroi en tant qu'adjoint de Mario Kohnen. Une situation un peu particulière puisqu'on ignore encore si ce dernier sera toujours le T1 des Zèbres la saison prochaine. Le travail de Kohnen est apprécié, mais le Sporting Charleroi aimerait aussi un coach d'expérience qui permettra de vivre une saison plus réussie. 

Viroux à Charleroi, est-ce un signe? 

Les connections entre RAAL et RCSC sont en tout cas réelles puisque depuis quelques mois, Nicolas Frutos a endossé le rôle d'architecte sportif du Sporting Charleroi. Bien vite après son arrivée, le nom de Frédéric Taquin avait alors circulé au Mambourg, mais c'est Mario Kohnen qui avait été désigné jusqu'en fin de saison pour remplacer Hans Cornelis. 


Désormais libre, Taquin est bien sûr à nouveau cité à Charleroi, et l'arrivée à venir de Loris Viroux chez les Zèbres renforcera l'impression que les deux hommes pourraient bien être réunis sur le banc carolo. On s'attend à ce que le nom du futur T1 du Sporting soit annoncé dans les jours ou semaines à venir. Sera-ce Mario Kohnen, Frédéric Taquin, Karel Geraerts (cité avec insistance) ou un autre candidat ? 

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