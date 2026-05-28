Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"

Scott Crabbé, journaliste football
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Thomas Meunier ouvre la porte à un retour en Belgique : "Je suis prêt, mais eux, le sont-ils ?"
Photo: © photonews

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Thomas Meunier se retrouve sans club après son départ annoncé de Lille, mais il reste ambitieux. Le Diable Rouge n'exclut pas un retour en Belgique et regarde surtout du côté du Club de Bruges.

En fin de contrat à Lille, Thomas Meunier est à la recherche d'un nouveau challenge, qu'il négocie d'ailleurs seul, sans se faire représenter par un agent. "J'attends le bon club, plusieurs ont déjà pris contact. Je suis très positif et détendu", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

Du haut de ses 34 ans, sa condition physique n'est pas un problème : le latéral droit reste sur une saison pleine avec Lille, il a d'ailleurs été élu dans l'équipe type de la saison de Ligue 1. Le Diable Rouge sait qu'il a des cartes à faire valoir : "Si vous voulez Meunier, vous n'achetez pas un chat dans un sac. Vous savez ce que vous avez avec moi. Je suis davantage une garantie que certains jeunes joueurs. J'ai de l'expérience, je suis prêt à performer. Les gens me connaissent. Je joue au football depuis 15 ans, je n'ai plus rien à prouver".

Meunier de retour à Bruges ?

Un retour en Belgique fait clairement partie des options, il l'a d'ailleurs reconnu. Un défi au Club de Bruges l'attire tout particulièrement. "Ce serait beau. J'ai toujours dit que Bruges était ma maison", explique celui qui a porté le maillot blauw en zwart à 198 reprises entre 2011 et 2016.

"Je suis prêt pour Bruges. Mais Bruges est-il prêt pour Thomas Meunier ? Ça, je ne sais pas. S'ils le veulent, ils ont mon numéro de téléphone", conclut-il, sans masquer un certain sourire. Avec Kyriani Sabbe et Hugo Siquet au poste d'arrière droit, le Club semble paré. Mais si la direction venait à vendre Sabbe, l'arrivée d'un Thomas Meunier pourrait ne pas se refuser.


Le principal intéressé ne s'impatiente pas : "J'ai toujours aimé être dos au mur. Ma situation peut me rendre service. Je ne suis pas impatient. Je fais toujours tout en dernière minute, et ça ne changera pas avec le choix d'un club".

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