Décès du double Ballon d'Or Kevin Keegan, légende du football anglais

Triste nouvelle en provenance d'Angleterre. Kevin Keegan, légende du football anglais et double vainqueur du Ballon d'Or, s'est éteint à l'âge de 75 ans. Il avait été diagnostiqué d'un cancer au début de l'année.

C'est la famille de Kevin Keegan qui a annoncé la nouvelle, relayée par l'AFP. L'ancienne icône du football anglais, vainqueur du Ballon d'Or en 1978 et 1979, s'est éteinte des suites d'un cancer à l'âge de 75 ans. En janvier dernier, Keegan avait annoncé avoir été diagnostiqué d'un cancer de stage 4.

Keegan était l'un des meilleurs attaquants de sa génération, et a remporté en 1977 la Coupe d'Europe des Clubs Champions avec Liverpool, où il a évolué de 1971 à 1977 (68 buts en 230 matchs). Il évoluera ensuite à Hambourg, Southampton et Newcastle United.

International anglais puis sélectionneur de l'Angleterre

En sélection, Keegan disputera 63 matchs de 1972 à 1982, inscrivant 21 buts pour les Three Lions.

Après sa carrière de joueur, Kevin Keegan s'était reconverti en tant qu'entraîneur, dirigeant Newcastle United, Fulham, l'Angleterre, Manchester City puis Newcastle encore une fois. Il n'avait plus occupé de poste depuis 2008.

« L’ancien joueur et sélectionneur de l’équipe d’Angleterre luttait contre un cancer et était entouré de sa femme et de ses filles lors de ses derniers instants », peut-on lire dans le communiqué partagé par sa famille.





« Kevin, double lauréat du Ballon d’or, était un mari, un père et un grand-père très aimé. La famille tient à remercier l’incroyable équipe médicale qui a pris soin de Kevin pour tout le soutien qu’elle lui a apporté. C’est une période extrêmement difficile et ils demandent qu’on respecte leur intimité. »