Accord conclu : Hugo Cuypers va quitter Chicago, son nouveau club déjà connu

Scott Crabbé, journaliste football
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Accord conclu : Hugo Cuypers va quitter Chicago, son nouveau club déjà connu
Photo: © photonews
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Hugo Cuypers ne jouera plus avec le Chicago Fire pour la reprise de la MLS. Le buteur belge était en super forme avant la Coupe du Monde, mais a vu un certain Robert Lewandowski débarquer. Il va donc mettre le cap...sur le Mexique.

13 buts en 11 matchs de championnat américain : la Coupe du Monde est venue freiner Hugo Cuypers dans son élan, mais notre compatriote n'en demeure pas moins le meilleur buteur de la MLS, devançant Lionel Messi d'une réalisation. Mais il a sans doute déjà disputé son dernier match avec Chicago.

Malgré le début de saison XXL de son attaquant, le club n'a en effet pas résisté à l'opportunité de signer Robert Lewandowski libre. Sans contrat depuis la fin de son aventure au FC Barcelone, le buteur polonais a été présenté en grande pompe à Chicago...où il a déjà reçu le numéro neuf de Cuypers. 

Hugo Cuypers vers Monterrey

L'ancien attaquant de La Gantoise a pris les choses avec philosophie, donnant de bonne grâce son numéro à son illustre nouveau compère, se voyant même déjà jouer avec lui : "Robert est l'un des meilleurs numéros 9 de tous les temps et il aurait été incongru qu'il doive jouer avec un autre numéro. C'est donc une décision facile à prendre pour moi. J'espère que nous pourrons accomplir de grandes choses ensemble sur le terrain".

Mais l'arrivée de Lewandowski pousse bel et bien Cuypers vers la sortie. Selon The Athletic, le Chicago Fire a a en effet conclu un accord avec le club de Monterrey pour un transfert à 6,55 millions d'euros, avec environ 400 000 euros de bonus.


Plusieurs clubs de MLS (dont Saint-Louis) se montrent intéressés, mais Hugo Cuypers devrait poursuivre sa carrière dans le championnat mexicain. Monterrey, où évolue Gerardo Arteaga, ancien arrière gauche de Genk, vient de débuter sa saison. De son côté, Robert Lewandowski devrait débuter sous les couleurs de Chicago jeudi contre l'Inter Miami...de Lionel Messi, qui ne sera toutefois pas présent vu sa participation à la finale de la Coupe du Monde.

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