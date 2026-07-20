Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé

Scott Crabbé, journaliste football
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Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé
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Theo Leoni entame sa deuxième saison à Reims. Sa préparation est toutefois perturbée par une douleur à l’adducteur. Il manquera ainsi les prochains amicaux de préparation.

Du haut de ses 26 ans, Théo Leoni est déjà l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe de Reims, fortement rajeuni en cette intersaison. Passé à côté de la montée en Ligue 1 sous les ordres de Karel Geraerts la saison passée, le club compte sur Leoni.

Le nouvel entraîneur Nicolas Usaï en a d'ailleurs fait l'un de ces capitaines lors des premiers matchs de préparation, notamment lors du partage 2-2 décroché contre Charleroi.

Théo Leoni sur la touche

Notre compatriote ne sera toutefois pas de la partie pour la suite du stage au Touquet. Comme l'écrit le quotidien local L'Union, Leoni souffre actuellement de l’adducteur. C'est ce qui explique son absence lors du dernier match contre le Paris FC.

Son entraîneur espère pouvoir le récupérer pour le match face à Courtrai le 1er août. D'ici là, il manquera dons les rencontres face à Amiens et contre le Cercle de Bruges. Pour Reims, l'essentiel sera surtout de pouvoir compter sur lui pour la reprise de la Ligue 2, prévue le 8 août contre Clermont. Les Champenois entendent viser les premières places pour parvenir, cette fois, à remonter en Ligue 1.

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