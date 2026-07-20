Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Cuypers - Benjdida

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Cuypers - Benjdida

Officiel : parti du Standard il y a un an, il signe dans l'un des clubs les plus titrés de la planète

L'été dernier, Soufiane Benjdida a quitté le Standard par la petite porte. Il s'est refait une santé au Maroc. A défaut d'être retenu par Mohamed Ouahbi pour la Coupe du Monde, il s'est offert un transfert dans un club mythique du continent africain. (Lire la suite)