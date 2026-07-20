Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Cuypers - Benjdida
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Cuypers - Benjdida
Officiel : parti du Standard il y a un an, il signe dans l'un des clubs les plus titrés de la planète
L'été dernier, Soufiane Benjdida a quitté le Standard par la petite porte. Il s'est refait une santé au Maroc. A défaut d'être retenu par Mohamed Ouahbi pour la Coupe du Monde, il s'est offert un transfert dans un club mythique du continent africain. (Lire la suite)
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Accord conclu : Hugo Cuypers va quitter Chicago, son nouveau club déjà connu
Hugo Cuypers ne jouera plus avec le Chicago Fire pour la reprise de la MLS. Le buteur belge était en super forme avant la Coupe du Monde, mais a vu un certain Robert Lewandowski débarquer. Il va donc mettre le cap...sur le Mexique. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 19/07