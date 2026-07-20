🎥 Presque un show à l'américaine : un Diable présenté...en hélicoptère dans son nouveau club

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Presque un show à l'américaine : un Diable présenté...en hélicoptère dans son nouveau club
Photo: © photonews
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Feyenoord a organisé ce week-end son fanday, à l'occasion de l'anniversaire du club. Avec une présentation des nouveaux venus en grandes pompes. De quoi valoir un moment assez fort pour Charles Vanhoutte devant ses nouveaux supporters.

En partant du Club de Bruges pour devenir le nouveau directeur sportif de Feyenoord, Dévy Rigaux a déjà donné quelques accents de Pro League à l'équipe. Outre Nacho Ferri, Charles Vanhoutte a ainsi rejoint le Kuip.

Un transfert qui lui permettra de laisser derrière lui la morosité de Nice, avec qui il restait sur une saison assez cauchemardesque. Pour pleinement réaliser ce changement de crèmerie, Feyenoord lui a offert un petit bain de foule dans son nouveau stade, en compagnie des autres nouvelles recrues.

Charles Vanhoutte découvre son nouveau chaudron

Le club de Rotterdam fêtait en effet son 118e anniversaire avec ses supporters. Et pour cela, la direction a vu les choses en grand. Les quatre nouveaux joueurs sont en effet arrivés au Kuip en hélicoptère, se faisant déposer en douceur à même la pelouse. Ils ont ensuite rejoint leurs coéquipiers, qui avaient observé leur spectaculaire arrivée depuis le tapis rouge.

De quoi augurer d'une renaissance pour Charles Vanhoutte ? Feyenoord ayant terminé deuxième d'Eredivisie la saison dernière, le milieu de terrain belge de 27 ans disputera la phase de ligue de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire.

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