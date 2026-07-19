Officiel : un ancien flop à deux millions du Standard continue à se refaire une santé au Koweït

Voilà six ans que Carlinhos a quitté le Standard. Depuis, le Brésilien n'a pas su faire redécoller sa carrière. Le voici au Kuwait SC, son deuxième club au Koweït.

Avec un transfert à 2,50 millions, Carlinhos fait partie de ces onéreuses erreurs de casting qui ont commencé à mettre les finances du Standard dans le rouche il y a dix ans. Malgré son prix d'achat, le milieu offensif n'a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Son seul fait d'arme : avoir inscrit le but de la victoire contre Anderlecht lors du fameux huitième de finale de Coupe où Ricardo Sa Pinto s'est roulé par un terre après avoir été touché par un gobelet de bière venu des tribunes.

Il a ainsi progressivement disparu du onze de base de Sa Pinto et n'a plus du tout eu voix au chapitre sous les ordres de Michel Preud'Homme. La direction l'a alors envoyé en prêt en Serie B brésilienne. Carlinhos n'a plus jamais joué pour le Standard, se faisant d'abord prêter au Portugal, avant d'être définitivement cédé à Vasco De Gama, pour un nouveau retour au pays en 2020.

Carlinhos continue son tour du monde en ballon

Depuis, il n'a toujours pas retrouvé la stabilité qui lui a manqué dans sa carrière. Le natif de Camacan (petite municipalité de Bahia, autrefois surnommée 'la capitale du cacao') a pourtant bien cru se relancer en signant sa meilleure saison à Portimonense (10 buts en 32 matchs de première division portugaise). Mais cela n'a débouché que sur un transfert au Qatar en fin d'exercice.

L'été dernier, Carlinhos a quitté les pétrodollars qatari pour ceux du Koweït, avec une pige à Dibba. Une aventure encore une fois sans lendemain : le joueur vient à nouveau de changer de crèmerie, mais reste au pays ; il vient de signer au Kuwait SC (club vainqueur de l'AFC Challenge League locale, où est cité avec insistance un certain Hulk, toujours aussi impressionnant physiquement à 39 ans). Il pourra compter sur l'aide d'Alexandre Santos, l'entraîneur portugais, pour parfaire son adaptation.