Officiel : un ancien flop à deux millions du Standard continue à se refaire une santé au Koweït

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : un ancien flop à deux millions du Standard continue à se refaire une santé au Koweït
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2543

Voilà six ans que Carlinhos a quitté le Standard. Depuis, le Brésilien n'a pas su faire redécoller sa carrière. Le voici au Kuwait SC, son deuxième club au Koweït.

Avec un transfert à 2,50 millions, Carlinhos fait partie de ces onéreuses erreurs de casting qui ont commencé à mettre les finances du Standard dans le rouche il y a dix ans. Malgré son prix d'achat, le milieu offensif n'a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Son seul fait d'arme : avoir inscrit le but de la victoire contre Anderlecht lors du fameux huitième de finale de Coupe où Ricardo Sa Pinto s'est roulé par un terre après avoir été touché par un gobelet de bière venu des tribunes.

Il a ainsi progressivement disparu du onze de base de Sa Pinto et n'a plus du tout eu voix au chapitre sous les ordres de Michel Preud'Homme. La direction l'a alors envoyé en prêt en Serie B brésilienne. Carlinhos n'a plus jamais joué pour le Standard, se faisant d'abord prêter au Portugal, avant d'être définitivement cédé à Vasco De Gama, pour un nouveau retour au pays en 2020.

Carlinhos continue son tour du monde en ballon

Depuis, il n'a toujours pas retrouvé la stabilité qui lui a manqué dans sa carrière. Le natif de Camacan (petite municipalité de Bahia, autrefois surnommée 'la capitale du cacao') a pourtant bien cru se relancer en signant sa meilleure saison à Portimonense (10 buts en 32 matchs de première division portugaise). Mais cela n'a débouché que sur un transfert au Qatar en fin d'exercice.

L'été dernier, Carlinhos a quitté les pétrodollars qatari pour ceux du Koweït, avec une pige à Dibba. Une aventure encore une fois sans lendemain : le joueur vient à nouveau de changer de crèmerie, mais reste au pays ; il vient de signer au Kuwait SC (club vainqueur de l'AFC Challenge League locale, où est cité avec insistance un certain Hulk, toujours aussi impressionnant physiquement à 39 ans). Il pourra compter sur l'aide d'Alexandre Santos, l'entraîneur portugais, pour parfaire son adaptation.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Standard

Plus de news

Ça discute : laissé libre par le Standard, Léandre Kuavita pourrait rebondir dans un autre club de D1A

Ça discute : laissé libre par le Standard, Léandre Kuavita pourrait rebondir dans un autre club de D1A

20:30
🎥 Un autre monde par rapport à Anderlecht : en immersion dans la nouvelle vie de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad

🎥 Un autre monde par rapport à Anderlecht : en immersion dans la nouvelle vie de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Kuavita - Karetsas - Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Kuavita - Karetsas - Scherpen

20:30
🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé

🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé

21:30
Un honneur inattendu pour Wout Faes, de retour à Leicester...en troisième division anglaise

Un honneur inattendu pour Wout Faes, de retour à Leicester...en troisième division anglaise

21:00
Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde

Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde

20:00
"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours

"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours

19:30
Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

18:00
Du jamais-vu : la FIFA bat le record de revenus grâce à la Coupe du monde 2026

Du jamais-vu : la FIFA bat le record de revenus grâce à la Coupe du monde 2026

19:00
Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

18:34
Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

17:02
Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

16:30
3
De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

16:03
1
Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

15:37
La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

15:00
🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

14:30
"Si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi" : Deschamps révèle ce qui l'a poussé à partir de l'Équipe de France

"Si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi" : Deschamps révèle ce qui l'a poussé à partir de l'Équipe de France

14:00
L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

13:30
Un attaquant de l'Espagne appréhende une éventuelle rencontre avec Donald Trump

Un attaquant de l'Espagne appréhende une éventuelle rencontre avec Donald Trump

13:00
Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

12:20
Les derniers mots de Didier Deschamps comme sélectionneur français

Les derniers mots de Didier Deschamps comme sélectionneur français

11:50
Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

11:20
Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

10:50
Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder

Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder

10:20
Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

09:50
Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

09:20
1
Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France

Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France

08:50
Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"

Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"

08:20
Score de tennis et grand n’importe quoi : l’Angleterre termine 3e du Mondial en battant la France

Score de tennis et grand n’importe quoi : l’Angleterre termine 3e du Mondial en battant la France

07:51
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

18/07
Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

18/07
Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

18/07
Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

18/07
"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

18/07
1
La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

18/07
"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

18/07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Finale
Espagne Espagne 1-0 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved