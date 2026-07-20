Où en est Anderlecht à quelques jours d'Hammarby ? Les Mauves devront répondre présent

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Où en est Anderlecht à quelques jours d'Hammarby ? Les Mauves devront répondre présent
Photo: © photonews
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Ce jeudi, le Sporting d'Anderlecht lance sa saison par un périlleux déplacement du côté d'Hammarby. Sur papier, les Suédois sont un adversaire prenable, mais le RSCA est-il déjà prêt à disputer un tel match ? Il faudra rapidement évacuer les doutes.

Lors des tirages préliminaires européens, il y a trois types d'adversaires que les clubs belges espèrent éviter. D'abord, bien sûr, les "grands" noms, s'il y en a à ce stade de la compétition ; ensuite, les longs déplacements piégeux et qui pèsent sur les organismes (Arménie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, etc). 

Et enfin, il y a cette catégorie spéciale d'adversaires : ceux dont le championnat se joue à partir du printemps, et qui arrivent donc en qualifications européennes avec le rythme d'une compétition et un noyau bien formé. C'est typiquement le cas des équipes scandinaves/nordiques et donc d'Hammarby, le club de Stockholm qui attend le RSC Anderlecht ce jeudi.

Hammarby est fin prêt...

Et non seulement Hammarby est dans le rythme... mais le deuxième de la saison 2025 d'Allsvenskan reste sur les mêmes bases que l'année passée. Après sa large victoire (4-0) face à Degerfors ce week-end, l'adversaire d'Anderlecht est deuxième au classement devant le BK Häcken, un nom qui rappellera de bien mauvais souvenirs aux Mauves. 

L'été dernier, Häcken, pourtant sur papier là aussi inférieur, avait éliminé le RSCA en préliminaires de l'Europa League. La différence de dynamisme et de préparation entre les deux équipes était évidente, avec un Anderlecht cherchant encore son meilleur onze. Un scénario comparable peut-il se répéter ? 

... Anderlecht pas vraiment 

C'est malheureusement à craindre, car on ne peut pas dire que les Mauve & Blanc apparaissent fin prêts pour ce premier match officiel de l'ère Vitor Bruno. Rappelons tout d'abord les nombreux départs à l'intersaison : Nathan De Cat, bien sûr, mais aussi Thorgan Hazard, Yari Verschaeren, Moussa Diarra, Mihajlo Ilic, Mathys Angély, Mats Rits et désormais Anas Tajaouart.

Vitor Bruno
© photonews

César Huerta et Nathan Saliba, revenus de la Coupe du Monde 2026 en ayant reçu un temps de jeu bien différent (6 minutes anonymes pour le Mexicain, deux titularisations et une montée au jeu remarquées pour le Canadien), seront disponibles mais peut-être pas prêts pour être alignés d'entrée de jeu... quoique concernant Saliba, Vitor Bruno n'aura pas forcément le choix.

Qu'en est-il des renforts ? Jusqu'ici, le RSCA a surtout transféré des défenseurs, et c'était bien nécessaire car en plus des départs, il y a des blessés (Sardella, Camara, Hey) dans le secteur défensif. Giulian Biancone et Léo Pétrot semblent prendre leurs marques. Mais est-ce suffisant ? On attend de voir ce que vaut vraiment le seul renfort créatif du Sporting, Lukas Ambros, dont il ne faut pas attendre monts et merveilles dès l'arrivée. 

Bref : à première vue, c'est un RSC Anderlecht plus faible que celui qui a terminé la saison 2025-2026 qui semble se déplacer en Suède. Les matchs de préparation ont soufflé le chaud et le froid, la victoire à l'AZ paraissant encourageante... si on oublie le contenu, catastrophique une bonne partie du match malgré le résultat positif. Jeudi, ce ne sera pas un amical : Hammarby attendra les Mauve & Blanc de pied ferme. Et en cas de mauvais résultat, la pression sera immédiatement énorme, alors qu'Antoine Sibierski commence à peine ses travaux de rénovation...

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