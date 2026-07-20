Grosse surprise : un ancien du Standard veut rechausser les crampons en Belgique à l'âge de 44 ans

Vous rappelez-vous de Mustapha Oussalah ? L'ancien joueur du Standard, de Courtrai, La Gantoise ou encore de l'Excel Mouscron a pris sa retraite en 2019. Mais à l'âge de 44 ans, il va rechausser les crampons en D3 FFA.

Mustapha Oussalah est un nom bien connu en Belgique : le Liégeois formé à Seraing a débuté sa carrière au Standard de Liège avant de cumuler près de 300 matchs en Jupiler Pro League sous les couleurs des Rouches, de Courtrai, de l'Excel Mouscron ou encore de La Gantoise.

En 2019, après des passages à Sprimont et à Bilzen, Oussalah raccrochait les crampons. Pour de bon, pensait-on... et on n'attendait certainement pas qu'il revienne à 44 ans sur les terrains belges. Mais grosse surprise du côté de la... Royale Union Momalloise cette semaine.

Mustapha Oussalah était en effet à l'entraînement avec le club de D3 FFA, et apparemment, ce n'est pas pour faire nombre ou seulement se tenir en forme mais bien pour refouler les terrains. C'est ce que révèle L'Avenir dans ses pages régionales.

Oussalah de retour sur les terrains ?

"Il s'agit d'un test, c'est comme ça que je l'ai annoncé et que les deux parties le perçoivent", explique Christophe De Smedt, le coach de Momalles, dans les colonnes de L'Avenir. "Mustapha avait besoin de bouger et de se trouver un port d'attache. Je lui ai dit qu'il était le bienvenu et on verra ce qui se passera".



Bien sûr, après six ans d'inactivité, ce serait un tour de force si l'ancien de La Gantoise et du Standard (48 matchs pour le Matricule 16, 24 pour les Buffalos, mais surtout 159 pour le KV Courtrai) revenait directement dans le coup. "Il n'a plus joué depuis des années mais c'est un bonheur de voir la grinta qu'il affiche", affirme le coach du club de D3 FFA.