Un nom se détache pour remplacer Rudi Garcia... mais qui sont les candidats plausibles ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Un nom se détache pour remplacer Rudi Garcia... mais qui sont les candidats plausibles ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2661

Tout le monde s'accorde à dire que le successeur de Rudi Garcia devrait être Mark Van Bommel. Mais l'Union Belge n'a pas non plus énormément d'options, surtout si elle veut prendre un connaisseur du football belge. Voici les quelques candidats qui nous viennent en tête.

Mark Van Bommel

Il est le candidat n°1 selon toutes les sources, et qui sait ? Sera peut-être annoncé dans les jours ou heures qui suivront cet article. Mark Van Bommel pourrait bien être le choix de l'Union Belge pour succéder à Rudi Garcia : deux ans après son départ de l'Antwerp où il a laissé une trace indélébile, il aurait attendu son heure. 

Van Bommel Mark
© photonews

Van Bommel était déjà cité après le licenciement de Domenico Tedesco pour reprendre la main, mais a finalement passé son tour. Peut-être espérait-il une offre qui n'est jamais venue de la part d'un club européen (ou belge...?), mais le voilà toujours libre et, cette fois, le mariage semble programmé. Un Néerlandais à la tête des Diables : il faudra(it) faire oublier le fiasco Dick Advocaat. 

Hein Vanhaezebrouck 

C'est l'un des premiers noms que citent ceux qui, contre vents et marées, réclament un sélectionneur belge et en cherchent un libre. Hein Vanhaezebrouck est consultant depuis si longtemps qu'on en oublierait presque qu'il est un entraîneur, et un bon entraîneur qui plus est. Souvent cité dès qu'un banc se libère en D1A (c'est-à-dire tous les mois environ), VHZB n'a pas repris de poste depuis 2024.

Hein Vanhaezebrouck
© photonews

Problème : le débonnaire champion de Belgique 2015 a déjà refusé le poste, après avoir discuté avec Vincent Mannaert. Oui, on peut apparemment dire non à son pays. Peut-on lui dire "non" deux fois ? C'est partir du principe que la fédération le recontactera. Le train est peut-être bien passé pour Hein Vanhaezebrouck. 

Sébastien Pocognoli 

Un entraîneur belge, jeune, prometteur, qui connaît très bien notre football, a travaillé avec les jeunes (y compris à la fédération, chez les U18), compte 13 caps avec les Diables Rouges et est actuellement libre ? On est un peu surpris que le nom de Sébastien Pocognoli n'arrive pas en tête des sondages ou des suggestions pour reprendre le poste de sélectionneur des Diables Rouges.

Pocognoli Sébastien
© photonews

Certes, le passage de Poco à Monaco n'a pas été un grand succès, mais ses résultats à l'Union et son profil unique parmi les entraîneurs disponibles devraient au moins en faire un candidat naturel. Il parle lui aussi les deux langues nationales, et connaît beaucoup de joueurs du noyau. Entouré d'un bon staff, peut-être de quelques cadres de la génération dorée, pourquoi pas ? 

Thomas Vermaelen 

Quand on parle de cadres de la génération dorée qui pourraient intégrer un futur staff, on pense surtout à Thomas Vermaelen, dont on se demande un peu pourquoi l'Union Belge l'a laissé de côté ces dernières années. Actuellement assistant des U18 et entraîneur d'une sélection U20 un peu "fantôme", Vermaelen a le CV et l'aura pour paraître crédible en tant que sélectionneur, mais il est encore très difficile de dire s'il en a l'étoffe.

Vermaelen Thomas
© photonews

Sélectionneur des Diables Rouges est probablement trop tôt pour l'ancienne star d'Arsenal et du FC Barcelone, mais Thomas Vermaelen va devoir, un jour ou l'autre, sortir de l'ombre et on ne serait pas surpris qu'il soit contacté par le prochain sélectionneur. 

Sergio Conceiçao 

Un nom qui peut surprendre, mais tout récemment, c'est Sergio Conceiçao, actuellement libre, qui en parlait : quand la fédération cherchait un successeur à Domenico Tedesco, elle a contacté le Portugais, qui connaît bien sûr très bien notre championnat et notre football. Le poste de Rudi Garcia s'est libéré, et Conceiçao n'a pas de club : les étoiles s'alignent une deuxième fois.

Conceiçao Sergio
© photonews

La très forte personnalité de Sergio Conceiçao et son caractère fort latin peuvent-ils fonctionner à la tête des Diables Rouges ? On a tendance à en douter, non seulement vis-à-vis du noyau mais aussi de la cohabitation avec Vincent Mannaert. Mais il est à n'en pas douter un candidat intéressant. 

Thierry Henry 

Il est certainement le favori d'une partie du noyau des Diables Rouges : Romelu Lukaku avait encore une fois répété, dans une interview accordée après le départ de Tedesco, qu'aux yeux du groupe, Thierry Henry était LE successeur idéal de Roberto Martinez. Reste à savoir si Lukaku parlait là au nom de la majorité, ou surtout de ses envies propres, car on le sait très proche du Français. 

Hazard Eden - Henry Thierry
© photonews

Le problème de Thierry Henry, probablement aussi aux yeux de Mannaert, c'est que son CV en tant qu'entraîneur (inutile de parler de sa carrière de joueur) est peu reluisant. La légende d'Arsenal s'est plantée partout. Quant à la génération dorée qu'il a cotoyée à partir de 2018 avec Martinez, elle commence à se faire rare dans le noyau huit ans plus tard. Certainement pas le candidat le plus crédible. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Voici le classement des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 : l'un des meilleurs de notre histoire !

Voici le classement des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 : l'un des meilleurs de notre histoire !

15:15
C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges

C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges

14:53
5
Où en est Anderlecht à quelques jours d'Hammarby ? Les Mauves devront répondre présent

Où en est Anderlecht à quelques jours d'Hammarby ? Les Mauves devront répondre présent

18:30
1
Décès du double Ballon d'Or Kevin Keegan, légende du football anglais

Décès du double Ballon d'Or Kevin Keegan, légende du football anglais

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: De Bruyne - Benjdida - Cuypers

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: De Bruyne - Benjdida - Cuypers

15:45
Grosse surprise : un ancien du Standard veut rechausser les crampons en Belgique à l'âge de 44 ans

Grosse surprise : un ancien du Standard veut rechausser les crampons en Belgique à l'âge de 44 ans

16:45
L'Espagne a fait gagner le football : une triste soirée pour clore la Coupe du Monde 2026 Edito

L'Espagne a fait gagner le football : une triste soirée pour clore la Coupe du Monde 2026

11:40
1
Voilà les adversaires d'Anderlecht et La Gantoise en préliminaires européens

Voilà les adversaires d'Anderlecht et La Gantoise en préliminaires européens

16:11
Kevin De Bruyne sur le départ un an seulement après son arrivée à Naples ?

Kevin De Bruyne sur le départ un an seulement après son arrivée à Naples ?

15:45
🎥 Quand Lionel Messi demande une rouge pour l'adversaire : "Quel exemple pour les enfants..."

🎥 Quand Lionel Messi demande une rouge pour l'adversaire : "Quel exemple pour les enfants..."

13:30
1
L'Union Saint-Gilloise tombe sur du très lourd en préliminaires de la Champions League !

L'Union Saint-Gilloise tombe sur du très lourd en préliminaires de la Champions League !

13:00
1
Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé

Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé

12:30
Un Unioniste va devoir rebondir : "Dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment"

Un Unioniste va devoir rebondir : "Dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment"

12:00
Dans la même veine que Ryotaro Ito ? Saint-Trond présente son nouveau numéro dix

Dans la même veine que Ryotaro Ito ? Saint-Trond présente son nouveau numéro dix

11:00
Un fameux coup de boost ? Hammarby va réaliser le transfert le plus cher de son histoire avant Anderlecht

Un fameux coup de boost ? Hammarby va réaliser le transfert le plus cher de son histoire avant Anderlecht

10:30
Jour de tirage européen pour l'Union, Anderlecht et Gand : quelques solides adversaires potentiels au menu

Jour de tirage européen pour l'Union, Anderlecht et Gand : quelques solides adversaires potentiels au menu

10:00
L'histoire se répète : l'un des poissards de ces dernières saisons déjà contraint de sortir sur blessure

L'histoire se répète : l'un des poissards de ces dernières saisons déjà contraint de sortir sur blessure

09:30
Le meilleur buteur est français mais la razzia est espagnole : le meilleur joueur du Mondial est connu !

Le meilleur buteur est français mais la razzia est espagnole : le meilleur joueur du Mondial est connu !

08:30
Officiel : parti du Standard il y a un an, il signe dans l'un des clubs les plus titrés de la planète

Officiel : parti du Standard il y a un an, il signe dans l'un des clubs les plus titrés de la planète

09:00
🎥 Bagarre générale au coup de sifflet final : l'incroyable pétage de plomb de Paredes, exclu après la finale

🎥 Bagarre générale au coup de sifflet final : l'incroyable pétage de plomb de Paredes, exclu après la finale

07:30
Accord conclu : Hugo Cuypers va quitter Chicago, son nouveau club déjà connu

Accord conclu : Hugo Cuypers va quitter Chicago, son nouveau club déjà connu

08:00
Officiel : loin du Standard, Mërgim Vojvoda signe un nouveau transfert remarqué en Serie A

Officiel : loin du Standard, Mërgim Vojvoda signe un nouveau transfert remarqué en Serie A

07:00
Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde

Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde

20:00
🎥 Presque un show à l'américaine : un Diable présenté...en hélicoptère dans son nouveau club

🎥 Presque un show à l'américaine : un Diable présenté...en hélicoptère dans son nouveau club

06:30
Officiel : un ancien flop à deux millions du Standard continue à se refaire une santé au Koweït

Officiel : un ancien flop à deux millions du Standard continue à se refaire une santé au Koweït

22:30
🎥 Un autre monde par rapport à Anderlecht : en immersion dans la nouvelle vie de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad

🎥 Un autre monde par rapport à Anderlecht : en immersion dans la nouvelle vie de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad

22:00
🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé

🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé

21:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Kuavita - Karetsas - Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Kuavita - Karetsas - Scherpen

20:30
Un honneur inattendu pour Wout Faes, de retour à Leicester...en troisième division anglaise

Un honneur inattendu pour Wout Faes, de retour à Leicester...en troisième division anglaise

21:00
Ça discute : laissé libre par le Standard, Léandre Kuavita pourrait rebondir dans un autre club de D1A

Ça discute : laissé libre par le Standard, Léandre Kuavita pourrait rebondir dans un autre club de D1A

20:30
Du jamais-vu : la FIFA bat le record de revenus grâce à la Coupe du monde 2026

Du jamais-vu : la FIFA bat le record de revenus grâce à la Coupe du monde 2026

19:00
"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours

"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours

19:30
De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

19/07
1
L'Argentine ne pouvait pas tenir jusqu'au bout : Ferran Torres offre à l'Espagne sa deuxième étolie !

L'Argentine ne pouvait pas tenir jusqu'au bout : Ferran Torres offre à l'Espagne sa deuxième étolie !

00:03
4
Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

19/07
Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

19/07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Finale
Espagne Espagne 1-0 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved