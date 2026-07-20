Un nom se détache pour remplacer Rudi Garcia... mais qui sont les candidats plausibles ?

Tout le monde s'accorde à dire que le successeur de Rudi Garcia devrait être Mark Van Bommel. Mais l'Union Belge n'a pas non plus énormément d'options, surtout si elle veut prendre un connaisseur du football belge. Voici les quelques candidats qui nous viennent en tête.

Mark Van Bommel

Il est le candidat n°1 selon toutes les sources, et qui sait ? Sera peut-être annoncé dans les jours ou heures qui suivront cet article. Mark Van Bommel pourrait bien être le choix de l'Union Belge pour succéder à Rudi Garcia : deux ans après son départ de l'Antwerp où il a laissé une trace indélébile, il aurait attendu son heure.

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Van Bommel était déjà cité après le licenciement de Domenico Tedesco pour reprendre la main, mais a finalement passé son tour. Peut-être espérait-il une offre qui n'est jamais venue de la part d'un club européen (ou belge...?), mais le voilà toujours libre et, cette fois, le mariage semble programmé. Un Néerlandais à la tête des Diables : il faudra(it) faire oublier le fiasco Dick Advocaat.

Hein Vanhaezebrouck

C'est l'un des premiers noms que citent ceux qui, contre vents et marées, réclament un sélectionneur belge et en cherchent un libre. Hein Vanhaezebrouck est consultant depuis si longtemps qu'on en oublierait presque qu'il est un entraîneur, et un bon entraîneur qui plus est. Souvent cité dès qu'un banc se libère en D1A (c'est-à-dire tous les mois environ), VHZB n'a pas repris de poste depuis 2024.

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Problème : le débonnaire champion de Belgique 2015 a déjà refusé le poste, après avoir discuté avec Vincent Mannaert. Oui, on peut apparemment dire non à son pays. Peut-on lui dire "non" deux fois ? C'est partir du principe que la fédération le recontactera. Le train est peut-être bien passé pour Hein Vanhaezebrouck.

Sébastien Pocognoli

Un entraîneur belge, jeune, prometteur, qui connaît très bien notre football, a travaillé avec les jeunes (y compris à la fédération, chez les U18), compte 13 caps avec les Diables Rouges et est actuellement libre ? On est un peu surpris que le nom de Sébastien Pocognoli n'arrive pas en tête des sondages ou des suggestions pour reprendre le poste de sélectionneur des Diables Rouges.





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Certes, le passage de Poco à Monaco n'a pas été un grand succès, mais ses résultats à l'Union et son profil unique parmi les entraîneurs disponibles devraient au moins en faire un candidat naturel. Il parle lui aussi les deux langues nationales, et connaît beaucoup de joueurs du noyau. Entouré d'un bon staff, peut-être de quelques cadres de la génération dorée, pourquoi pas ?

Thomas Vermaelen

Quand on parle de cadres de la génération dorée qui pourraient intégrer un futur staff, on pense surtout à Thomas Vermaelen, dont on se demande un peu pourquoi l'Union Belge l'a laissé de côté ces dernières années. Actuellement assistant des U18 et entraîneur d'une sélection U20 un peu "fantôme", Vermaelen a le CV et l'aura pour paraître crédible en tant que sélectionneur, mais il est encore très difficile de dire s'il en a l'étoffe.

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Sélectionneur des Diables Rouges est probablement trop tôt pour l'ancienne star d'Arsenal et du FC Barcelone, mais Thomas Vermaelen va devoir, un jour ou l'autre, sortir de l'ombre et on ne serait pas surpris qu'il soit contacté par le prochain sélectionneur.

Sergio Conceiçao

Un nom qui peut surprendre, mais tout récemment, c'est Sergio Conceiçao, actuellement libre, qui en parlait : quand la fédération cherchait un successeur à Domenico Tedesco, elle a contacté le Portugais, qui connaît bien sûr très bien notre championnat et notre football. Le poste de Rudi Garcia s'est libéré, et Conceiçao n'a pas de club : les étoiles s'alignent une deuxième fois.

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La très forte personnalité de Sergio Conceiçao et son caractère fort latin peuvent-ils fonctionner à la tête des Diables Rouges ? On a tendance à en douter, non seulement vis-à-vis du noyau mais aussi de la cohabitation avec Vincent Mannaert. Mais il est à n'en pas douter un candidat intéressant.

Thierry Henry

Il est certainement le favori d'une partie du noyau des Diables Rouges : Romelu Lukaku avait encore une fois répété, dans une interview accordée après le départ de Tedesco, qu'aux yeux du groupe, Thierry Henry était LE successeur idéal de Roberto Martinez. Reste à savoir si Lukaku parlait là au nom de la majorité, ou surtout de ses envies propres, car on le sait très proche du Français.

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Le problème de Thierry Henry, probablement aussi aux yeux de Mannaert, c'est que son CV en tant qu'entraîneur (inutile de parler de sa carrière de joueur) est peu reluisant. La légende d'Arsenal s'est plantée partout. Quant à la génération dorée qu'il a cotoyée à partir de 2018 avec Martinez, elle commence à se faire rare dans le noyau huit ans plus tard. Certainement pas le candidat le plus crédible.