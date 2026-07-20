Un ancien de Charleroi va rejoindre un club de D1A : accord trouvé

Le KVC Westerlo poursuit une importante reconstruction et vient à nouveau de frapper sur le marché des transferts. Fabio Ferraro va quitter le club pour rejoindre les Campinois. Selon Sacha Tavolieri, les deux clubs ont trouvé un accord pour un montant de 700 000 euros, auquel s’ajouteront des bonus

L’opération serait désormais totalement bouclée. Ferraro s’apprête à signer un contrat de trois saisons avec Westerlo. Le club recrute ainsi un joueur qui connaît bien le championnat belge et qui, à seulement 23 ans, possède déjà une expérience solide.

Fabio Ferraro signe pour trois ans

Le joueur de couloir a évolué ces dernières saisons à Dender, où il a disputé 85 rencontres au total. Ses statistiques ne sont pas particulièrement impressionnantes, avec deux buts et huit passes décisives, mais il s’y est imposé comme un titulaire régulier.

Dender avait recruté Ferraro durant l'été 2023 en provenance du RWDM. Un an plus tôt, le club bruxellois l'avait lui-même transféré depuis Charleroi. À seulement 23 ans, le joueur a ainsi déjà connu plusieurs clubs du football belge.

Westerlo poursuit sa reconstruction

Pour Westerlo, ce transfert s'inscrit dans un été marqué par un profond remaniement de l'effectif. Les Campinois ont déjà vendu de nombreux joueurs et doivent se renforcer à plusieurs postes.

Dans ce contexte, l'arrivée de l'ancien Zèbre apparaît comme un choix logique. Il connaît parfaitement le championnat belge, ne devrait nécessiter que peu de temps d'adaptation et offrira une solution supplémentaire sur les ailes. De plus, le montant du transfert est inférieur à sa valeur marchande estimée. Selon Transfermarkt, celle-ci s'élève actuellement à 1,2 million d'euros.





Cela ne signifie évidemment pas que Westerlo a réalisé une excellente affaire, mais le risque financier semble limité, surtout au regard des montants que le club a déjà encaissés lors de ce mercato. Pour Dender, ce départ est en revanche une véritable perte sur le plan sportif.