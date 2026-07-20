Le meilleur buteur est français mais la razzia est espagnole : le meilleur joueur du Mondial est connu !

La Coupe du Monde 2026 s'est conclue hier soir par le sacre de l'Espagne aux dépens de l'Argentine. Comme à chaque fin de tournoi, l'heure est aux récompenses individuelles. Avec un carton plein assez logique de la Roja à la clé.

L'idée d'instaurer des récompenses individuelles dans un sport collectif fera toujours autant débat. Mais outre le trophée le plus convoité de la planète, l'Espagne a également remporté plusieurs distinction pour le Mondial livré par plusieurs de ses cadres.

A commencer par le titre de meilleur joueur du tournoi. Cette année, il est revenu à Rodri. Le capitaine espagnol a encore été d'une justesse époustouflante durant toute le compétition, orchestrant les offensives de la Roja d'une main de maître. Il succède à Lionel Messi, qui a encore sorti un grand tournoi (8 buts et 4 assists) mais n'aura pas su faire la différence en finale, seul match lors duquel il n'aura pas su se montrer décisif.

L'Espagne de retour au sommet du football mondial

Entre les perches, le titre de meilleur gardien de la compétition est également passé des mains d'un Argentin à celles d'un Espagnol. Dibu Martinez a encore été très grand (dix arrêt lors de la finale pour maintenir les siens à hauteur) mais doit s'avouer vaincu face à Unai Simon. Le gardien de l'Athletic Bilbao suscitait des craintes avant le début du Mondial, il n'aura encaissé qu'un seul en huit matchs, des oeuvres d'un certain Charles De Ketelaere.

La troisième et dernière récompense individuelle, le titre de meilleur jeune du tournoi, revient également à un cadre de la Roja. Pau Cubarsi succède à Enzo Fernandez grâce à ses prestations pleines d'assurance dans la défense espagnole. Le joueur du FC Barcelone (19 ans) a également joué un rôle important contre les Diables Rouges : c'est lui qui avait décoché cette frappe de loin poussant Senne Lammens à la faute.

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Notons enfin que les Français Kylian Mbappé (10 buts) et Michael Olise (7 assists) terminent respectivement meilleur buteur et meilleur passeur du tournoi. Pas sûr toutefois que nos voisins soient d'humeur à les fêter.