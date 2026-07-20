🎥 Bagarre générale au coup de sifflet final : l'incroyable pétage de plomb de Paredes, exclu après la finale

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Photo: © photonews
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L’Espagne a été sacrée championne du monde ce dimanche après une victoire 1-0 contre l’Argentine, mais après le coup de sifflet final, il a surtout été question de Leandro Paredes. L’Argentin a complètement perdu le contrôle et a même expulsé.

Paredes a flirté avec la limite tout au long de son entrée au jeu, s’engageant  très durement dans les duels et cherchant constament la confrontation. Qu’il ait pu rester sur le terrain durant tout le temps réglementaire était déjà en soi frappant. Surtout dans un match où l’Argentine devenait de plus en plus vicieuse à mesure que l’Espagne prenait le contrôle.

Paredes perd le contrôle

Cette frustration a encore grandi quand Ferran Torres a inscrit, en prolongation, l’unique but de la soirée. L’Argentine a bien essayé de réagir, mais s’est réveillée bien trop tard. Au coup de sifflet final, Leandro Paredes a totalement disjoncté.

L’Argentin a soudain saisi Eric García à la gorge. Immédiatement, joueurs et membres des staffs des deux équipes se sont rués pour reprendre la situation en main. Un finish particulièrement triste pour une finale qui, sportivement, avait déjà offert bien peu de spectacle.

Gavi également pris pour cible

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Comme si cela ne suffisait pas, Paredes s’en est ensuite pris aussi à Gavi. Les images ont aussitôt suscité beaucoup d’indignation. L'ancien milieu de terrain du PSG a reçu une carte rouge pour l'ensemble de son oeuvre. Cela ne change évidemment rien au résultat, mais cela pourrait avoir des conséquences pour la suite. La FIFA examinera sans doute les images et une lourde suspension pourrait suivre.

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