Voici le classement des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 : l'un des meilleurs de notre histoire !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Voici le classement des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 : l'un des meilleurs de notre histoire !
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La Belgique a été éliminée en quarts de finale, mais on oublie souvent qu'au terme du tournoi, un classement est tout de même réalisé. Et les Diables Rouges, qui ont été éliminés avec les honneurs par le futur champion, terminent sixièmes.

Ce n'est peut-être qu'un détail, mais il mettra tout de même du baume au coeur à certains. Alors que ce dimanche, l'Espagne a remporté la Coupe du Monde 2026 aux dépens de l'Argentine (1-0 a.p.), l'intégralité du classement du tournoi a désormais été révélée par la FIFA.

Naturellement, c'est l'Argentine qui prend la deuxième place et la médaille d'argent, devant l'Angleterre victorieuse dans la petite finale et médaillée de bronze. La France, battue par les Three Lions (4-6), termine au pied du podium de cette Coupe du Monde.

La Norvège meilleur quart-de-finaliste éliminé

Comment, ensuite, est réalisé le classement des quarts-de-finaliste ? Tout simplement en comptant les "points" pris par chaque équipe. La Norvège étant sortie des poules avec 6 points, puis ayant atteint les quarts de finale sans passer par les tirs au but, elle a pris 12 points au total, ce qui en fait la meilleure équipe parmi les éliminés en quarts.

Derrière vient la Belgique : avec 5 points en poules, puis deux victoires en 16e et 8e (+6 points), les Diables Rouges comptent 11 points au total. C'est autant que le Maroc et la Suisse, qui ont pourtant pris 7 points chacun dans leur groupe... mais ont dû passer par une séance de tirs au but pour se hisser respectivement en 8e et en quarts, ce qui ne leur rapporte qu'un point.

À la différence de buts, cependant, les Diables Rouges, avec +7, devancent le Maroc et la Suisse, 7e ex-aequo, et terminent seuls à la sixième place de la Coupe du Monde 2026. 

Les Diables Rouges comme en 2014 

Il s'agit de la troisième meilleure performance de l'histoire de la Belgique en Coupe du Monde, après, bien sûr, la médaille de bronze remportée en 2018 et la 4e place prise en 1986. En 2014, les Diables Rouges avaient également atteint les quarts de finale, où ils avaient été éliminés par l'Argentine.

À l'époque, la Belgique avait aussi terminé 6e au ranking final, deux points devant la France mais derrière la Colombie à la différence de buts. 

La Coupe du Monde 2022, l'un des pires résultats belges 

Ce ranking final, bien sûr, est surtout symbolique. Mais il confirme que la performance des Diables Rouges cette année aux États-Unis et au Canada les a ramenés vers des standards plus proches de ce que l'on est en droit d'attendre.

En 2022, après son élimination dès la phase de groupes, la Belgique avait en effet terminé à une piteuse 22e place. Il s'agissait alors de l'une des pires performances belges en Coupe du Monde, mais pas de la pire puisqu'en 1930, les Diables finissaient 11e/13, en 1934 15e/16 ou encore en 1938 13e/15. 

Ce type de classement est également effectué lors des Coupes d'Europe : le meilleur résultat belge y est une 2e place (finale) en 1980. En 2000, la Belgique termine 9e sur 16 équipes, ce qui reste le moins bon résultat de son histoire puisqu'en 2024, les hommes de Domenico Tedesco terminaient 12e mais sur 24, et laissaient donc plus d'équipes derrière eux. 

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