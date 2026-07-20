Un fameux coup de boost ? Hammarby va réaliser le transfert le plus cher de son histoire avant Anderlecht

Hammarby prépare son deuxième tour préliminaire d'Europa League avec une certaine impatience. Les Suédois s'apprêtent notamment à délier les cordons de leur bourse pour signer le transfert le plus cher de leur histoire. Leur nouvelle recrue entrera-t-elle en action contre Anderlecht ?

Sur le papier, Anderlecht pèse financièrement bien plus lourd qu'Hammarby. Le noyau des Mauves est évalué à plus de 75 millions d'euros, là où celui de son adversaire de jeudi ne pèse 'que' 31 millions. Mais le Sporting pourrait vite se rendre compte que la réalité du terrain peut aplanir ces différences arithmétiques.

Il y a un an, Anderlecht s'était aperçu qu'hériter d'un club suédois à cet stade de la saison était tout sauf un cadeau, avec cette élimination en guise de premier désaveu pour Besnik Hasi contre Häcken. Comme l'été dernier, les troupes de Vitor Bruno fera face à une équipe avec beaucoup plus de rythme dans les jambes : Hammarby a déjà disputé 14 matchs de championnat et reste sur trois victoires de rang (la dernière étant un 4-0 bien tassé contre Degerfors). Charleroi peut également en témoigner : l'ambiance mise par les Ultras présents dans la 3Arena pourrait faire son effet.

Hammarby aussi sait mettre des millions sur un joueur

L'autre paramètre dont les Mauves pourraient devoir se méfier s'appelle Amin Bourdi. Pour l'heure, le milieu offensif suédois évolue à Los Angeles. Mais il devrait rapidement revenir au pays. Le quotidien local Expressen rapporte ainsi que le joueur a trouvé un accord personnel avec Hammarby et que l'adversaire du Sporting va bel et bien débourser 3,20 millions d'euros, le montant demandé par Los Angeles, pour l'acquérir. L'opération devrait se concrétiser dans les prochaines heures, le joueur est attendu à Stockholm pour y passer sa visite médicale.

Cela ferait de lui le transfert le plus cher de l'histoire du club, mais aussi du championnat suédois. Cet hiver, Hammarby avait déjà effacé son propre record en déboursant 2,50 millions d'euros pour l'ailier Victor Lind.

Amin Bourdi alignable dès jeudi ?

Amin Bourdi a été formé à l'AIK Solna, avant de finir son écolage à Venise. Il est ensuite revenu dans le club suédois de GAIS, où Los Angeles a été le chercher pour plus de trois millions cet hiver. Son peu de temps de jeu en MLS l'a incité à revenir au pays.





Entrara-t-il en action contre Anderlecht ? Vu l'importance de la double confrontation, Hammarby devrait tout faire pour. La liste des joueurs a normalement déjà dû être soumise, mais selon le règlement de l'UEFA, un club est autorisé à y ajouter un joueur supplémentaire jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi.