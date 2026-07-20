Charles De Ketelaere annonce une grande nouvelle dans sa vie privée

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Charles De Ketelaere annonce une grande nouvelle dans sa vie privée
Photo: © photonews
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Charles De Ketelaere a demandé sa compagne, Jozefien Van de Velde, en mariage. Les deux tourtereaux ont publié trois clichés de ce moment particulier sur leurs comptes Instagram respectifs, dans une publication en collaboration.

Charles De Ketelaere restera à jamais le seul et unique joueur à avoir marqué face au champion en titre, l'Espagne, lors de la Coupe du monde 2026. Le Diable Rouge a réalisé une bonne Coupe du monde, inscrivant trois buts en six matchs avec la Belgique.

Suite à l'élimination des Diables Rouges en quarts de finale contre l'Espagne, il a pu prendre du temps pour lui et ses proches. Il en a alors profité pour demander sa compagne en mariage au bord de la mer, sous un coucher de soleil. "Forever (pour toujours en français)", a écrit la compagne du joueur, Jozefien Van de Velde, en description de la publication accompagnée de photos.

Plusieurs personnalités du football ont commenté la publication. "C’est trop mignon Charles", a réagi Nicolas Raskin. "Charlyyyyy", a écrit Diego Moreira. "😍😍", a simplement ajouté Amadou Onana. La femme de Kevin De Bruyne, Michele Lacroix, a également écrit un message : "Félicitations".

Charles De Ketelaere et Jozefien Van de Velde sont en couple depuis 2019

Les deux tourtereaux sont en couple depuis 2019. Désormais, ils franchissent un cap important dans leur relation. Ils ont actuellement tous les deux le même âge, 25 ans. Jozefien Van de Velde exerce le métier de dentiste entre la Belgique et l'Italie.

La compagne du Diable Rouge était récemment en Amérique pour soutenir Charles De Ketelaere. Elle a été aperçue dans les tribunes avec un maillot floqué au nom de son futur mari et le numéro 17. Un soutien important pour le joueur belge dans ce Mondial 2026, où il a fait rêver des millions de Belges.

Après une Coupe du monde réussie sur le terrain, Charles De Ketelaere poursuit donc son été de rêve en franchissant une nouvelle étape importante dans sa vie personnelle.

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