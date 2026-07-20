Philippe Albert réagit au départ de Rudi Garcia : "Il peut partir la tête haute, contrairement à Tedesco"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Philippe Albert réagit au départ de Rudi Garcia : "Il peut partir la tête haute, contrairement à Tedesco"
Photo: © photonews
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C'est LA grosse information de la journée dans le football belge : Rudi Garcia ne prolongera pas son contrat à la tête des Diables Rouges. Une annonce qui fait évidemment beaucoup réagir. L'ancien Diable Rouge et consultant Philippe Albert s'est exprimé sur le départ du sélectionneur français.

Le consultant aurait bien aimé voir Rudi Garcia rester à la tête des Diables Rouges. Il est satisfait du travail qui a été fourni par le tacticien de 62 ans : "Son bilan est très positif. Il signe une qualification avec la manière en Ligue des Nations. Pareil en Coupe du monde, où il n’a pas hésité à sortir des cadres quand c’était nécessaire. Cela nous a permis de sortir d’excellents résultats."

"L’objectif des quarts est atteint. Il peut partir la tête haute, contrairement à Domenico Tedesco. Garcia a récupéré un groupe beaucoup moins talentueux que la génération dorée. On sait ce qu’on a, mais on ne sait pas ce qu’on aura. On avait un entraîneur de qualité malgré tout", a-t-il poursuivi au micro de la RTBF.

Mark van Bommel à la tête des Diables Rouges ? 

Mark van Bommel est cité comme le principal candidat pour succéder à Rudi Garcia. La fédération belge passerait alors d'un entraîneur francophone à un entraîneur néerlandophone. Philippe Albert espère que la motivation de la fédération belge n'est pas due à cela : "J’ose espérer que ce n’est pas dû au fait qu’il ne parle pas néerlandais parce qu’il est Français. J’en serais profondément attristé."

"Ce que van Bommel a réalisé à l’Antwerp est incroyable, mais c’est un travail au jour le jour", a souligné l'ancien Diable Rouge. "Ce n’est pas le cas en équipe nationale. Le travail est complètement différent. Pareil pour Clement, il n’a pas d’expérience au niveau national."


Convaincre Thibaut Courtois de jouer avec les Diables Rouges dès septembre sera le grand chantier du nouveau sélectionneur, selon Philippe Albert : "Il faut régler ce problème parce qu’on a besoin de lui en septembre. Le sélectionneur sera directement dans le vif du sujet en réglant un problème externe au foot. Il faut faire changer d’avis Courtois rapidement."

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