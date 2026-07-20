64 équipes lors du prochain Mondial ? Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, se montre affirmatif

Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, affirme que la Coupe du monde 2030 réunira encore plus d'équipes qu'en 2026, passant de 48 à 64 équipes. C'est dans un simple message publié sur son compte X que le président de la Confédération sud-américaine de football s'est exprimé à ce sujet.

"Le prochain Mondial se jouera à domicile ! En 2030, la Coupe du monde aura lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Une formidable occasion pour le football de célébrer le centenaire de la Coupe du monde avec un tournoi réunissant 64 équipes", a-t-il écrit. Il est important d'écrire cependant que le sujet doit encore être débattu.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Si la Coupe du monde 2030 se déroulera bel et bien en Espagne, au Maroc et au Portugal, trois rencontres auront également lieu en Amérique du Sud (en Uruguay, en Argentine et au Paraguay) pour fêter le centenaire de la compétition, dont la première édition s'était tenue en Uruguay. "La cérémonie commémorative et les matches de célébration du centenaire auront lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay", a expliqué la FIFA en mars dernier.

Gianni Infantino favorable à un élargissement à 64 équipes ?

Gianni Infantino, le président de la FIFA, avait récemment déclaré être satisfait de l'élargissement à 48 équipes : "L’expansion à 48 équipes a montré que donner à plus de pays la chance de rivaliser ne fait que renforcer la Coupe du monde de la FIFA. De nouvelles nations ont inspiré des millions de personnes, des histoires inoubliables ont capturé les cœurs à travers le monde et le football a prouvé une fois de plus qu’il est une langue universelle."



Il s'était ensuite montré ouvert à un élargissement à 64 équipes : "C’est certainement un sujet qui sera analysé et discuté après cette Coupe du monde au sein des commissions compétentes."



C'est alors vers cela que l'on pourrrait se tourner lors du prochain Mondial, comme le déclare affirmativement Alejandro Domínguez. Reste à voir si cela passera bel et bien.