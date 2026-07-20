Kevin De Bruyne sur le départ un an seulement après son arrivée à Naples ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Kevin De Bruyne sur le départ un an seulement après son arrivée à Naples ?
Photo: © photonews
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L'aventure de Kevin De Bruyne au Napoli pourrait bien n'avoir duré qu'une saison. Le meneur de jeu des Diables Rouges, qui reste sur une Coupe du Monde 2026 compliquée, pourrait bien déjà s'en aller : des intermédiaires lui cherchent une porte de sortie.

La saison 2025-2026 de Kevin De Bruyne (35 ans) aura été très frustrante. Parti par la grande porte de Manchester City, le Belge n'est pas parvenu à apposer sa patte sur le jeu du Napoli, avant de souffrir d'une lourde blessure musculaire qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Arrivé à la Coupe du Monde dans une petite forme physique comme footballistique, De Bruyne n'aura pas non plus été au meilleur de sa forme avec les Diables Rouges. Titulaire lors des trois matchs de poules, il n'aura marqué qu'un but, avant de sortir dès la 56e minute face au Sénégal puis de rester sur le banc face aux Etats-Unis. 

Bientôt de retour à Naples après une courte période de vacances, Kevin De Bruyne pourrait donc ne pas s'éterniser, après une saison à 21 matchs seulement (5 buts, 4 passes décisives). Selon les informations de L'Equipe, plusieurs intermédiaires auraient été mandatés afin de trouver une porte de sortie au Diable Rouge.

L'Arabie Saoudite et la Turquie comme options ?

Problème : après une saison compliquée et alors qu'il paraît sur la pente descendante, rebondir dans un grand club pourrait bien être délicat pour le prodige de Tronchiennes. Ill semblerait que De Bruyne intéresse plusieurs clus turcs, mais aucun d'entre eux n'aurait été concret jusqu'ici.


L'Arabie Saoudite serait également sondée mais l'intérêt des clubs saoudiens pour les stars "vieillissantes" s'est réduit ces dernières années. De Bruyne, lui, n'a jamais paru très intéressé à l'idée de rejoindre la péninsule arabique. La MLS, par contre, est une destination qui l'a toujours tenté ; le joueur avait été interrogé à ce sujet en conférence de presse, et avait évacué le sujet tout en confirmant que jouer aux Etats-Unis n'était pas une idée qui lui déplairait. 

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