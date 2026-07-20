Jour de tirage européen pour l'Union, Anderlecht et Gand : quelques solides adversaires potentiels au menu

Scott Crabbé, journaliste football
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Jour de tirage européen pour l'Union, Anderlecht et Gand : quelques solides adversaires potentiels au menu
Photo: © photonews
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Cette semaine, l’aventure européenne débute pour Anderlecht en Europa League et pour La Gantoise en Conference League. Alors que le deuxième tour préliminaire n’a pas encore commencé, le tirage au sort du troisième tour préliminaire aura déjà lieu ce lundi. L’Union sera ainsi également fixée.

Le nom de l’Union Saint-Gilloise apparaîtra sur l'un des petits papiers du tirage de la Ligue des Champions à 12h. Elle y affrontera cinq adversaires possibles en tant que non tête de série : l’Olympique Lyonnais (France), Bodø/Glimt (Norvège), l’Olympiakos (Grèce) ou le vainqueur du duel entre le Fenerbahçe et les Polonais du Górnik Zabrze.

Ce premier tirage à Nyon lance un long après-midi, y compris pour les équipes belges. Une heure plus tard, ce sera au tour des équipes de la Ligue Europa d’être tirées au sort, au même endroit, pour des rencontres programmées les 6 (aller) et 13 (retour) août.

Quel parcours pour Anderlecht ?

Anderlecht fera ainsi partie de ce tirage, avant même de savoir s'il éliminera Hammarby. S’il y parvient, le Sporting ne sera pas tête de série lors du tirage du troisième tour préliminaire. Il y aurait alors du lourd en face : entre les Rangers, Salzbourg, le vainqueur entre le Besiktas et Midtjylland, ainsi que le vainqueur entre le Dynamo Kiev et le PAOK Salonique, il n'y aurait pas vraiment de tirage facile.

Les choses se préciseraient également pour les Mauves en cas d'élimination contre Hammarby. Le tirage au sort des affiches potentielles du troisième tour préliminaire de la Conférence League interviendra en effet à 14 heures.

Anderlecht pourrait y faire face à des adversaires tels que le NK Bravo, Shkëndija, Santa Coloma, le Rapid Vienne, Raków, La Valette, Rijeka, Derry City, Polissya ou le FC Copenhague. En tant que non tête de série, cela semble pour l’instant plutôt abordable.

Gand également dans l'attente

Dans ce tirage, La Gantoise sera en revanche tête de série — encore faut-il d’abord passer contre les Ukrainiens de Cherkasy au deuxième tour. Le pré-tirage a désigné les adversaires potentiels suivants : Varaždin, Jablonec, Bohemians, Ballkani, IFK Göteborg, Levadia Tallinn, Motherwell, Havnar Bóltfelag, DAC 1904 ou Velež Mostar. Vous pourrez évidemment suivre les évolutions de ces nouveaux tirages au sort sur Walfoot.be.

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