Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Ousou - Engelhardt - Massolin - Kis - Sabbe - Rogers

Chelsea semble avoir pris le dessus sur Arsenal dans la course à la signature de Morgan Rogers. Le milieu offensif d’Aston Villa a été l’un des joueurs les plus convoités du marché anglais ces derniers mois, mais ce sont désormais les Blues qui sont les plus avancés dans ce dossier.Chelsea insiste p ( Lire la suite )

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Ousou - Engelhardt - Massolin - Kis - Sabbe - Rogers

Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

Les grands clubs se bousculent aux portes du Jan Breydel stadion. C'est désormais au tour du PSG qui a des vues sur Kyriani Sabbe. Cela fait déjà un petit moment que le dernier double vainqueur de la Ligue des Champions le suit. (Lire la suite)

Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

Le Patro Eisden a rapatrié une vieille connaissance à Maasmechelen. Kevin Kis revient au club après une saison passée à l’Olympic Charleroi. (Lire la suite)

Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder

L'été dernier, il le commençait du côté du stade Robert Urbain des Francs Borains, celui-ci il le vit du côté du stade Guiseppe Meazza de l'Inter. Yanis Massolin ne fera cependant peut-être pas toute la saison avec les "Nerazzurri". Il aura un stage pour convaincre Christian Chivu de le garder. (Lire la suite)

Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

Yannik Engelhardt n'ira pas à Bruges. Le milieu de terrain allemand a officiellement signé avec le SC Fribourg. Celui qui évoluait à Côme a préféré un retour au pays plutôt qu'une nouvelle expérience à l'étranger du côté de la Venise du Nord. (Lire la suite)

Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

Après seulement une saison, Aiham Ousou va quitter le Pays noir et s'envoler vers la Bulgarie. Un transfert qui va forcément déforcer les "Zèbres" et obliger la direction carolo à se montrer active sur le marché des transferts. (Lire la suite)