Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Ousou - Engelhardt - Massolin - Kis - Sabbe - Rogers

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Ousou - Engelhardt - Massolin - Kis - Sabbe - Rogers
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Ousou - Engelhardt - Massolin - Kis - Sabbe - Rogers

Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

Chelsea semble avoir pris le dessus sur Arsenal dans la course à la signature de Morgan Rogers. Le milieu offensif d’Aston Villa a été l’un des joueurs les plus convoités du marché anglais ces derniers mois, mais ce sont désormais les Blues qui sont les plus avancés dans ce dossier.Chelsea insiste p (Lire la suite)

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Les grands clubs se bousculent aux portes du Jan Breydel stadion. C'est désormais au tour du PSG qui a des vues sur Kyriani Sabbe. Cela fait déjà un petit moment que le dernier double vainqueur de la Ligue des Champions le suit. (Lire la suite)

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Yannik Engelhardt n'ira pas à Bruges. Le milieu de terrain allemand a officiellement signé avec le SC Fribourg. Celui qui évoluait à Côme a préféré un retour au pays plutôt qu'une nouvelle expérience à l'étranger du côté de la Venise du Nord. (Lire la suite)

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Après seulement une saison, Aiham Ousou va quitter le Pays noir et s'envoler vers la Bulgarie. Un transfert qui va forcément déforcer les "Zèbres" et obliger la direction carolo à se montrer active sur le marché des transferts. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 18/07

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