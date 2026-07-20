Genk confirme et va réaliser le plus gros transfert entrant de son histoire

Sera-t-il l'une des attractions de la Jupiler Pro League la saison prochaine ? Rafiu Durosinmi va signer au KRC Genk en provenance de Pise. Le solide attaquant nigérian va devenir le transfert entrant record du club limbourgeois.

C'était dans l'air et le KRC Genk a désormais confirmé : Rafiu Durosinmi (23 ans) sera le nouvel attaquant des Limbourgeois cette saison. Le buteur nigérian arrive en provenance de Pise (Serie A), où il n'avait pourtant signé qu'il y a 6 mois depuis le Viktoria Plzen.

Durosinmi a entre temps disputé 12 matchs avec Pise pour un seul but et une passe décisive, et le club italien est descendu en Serie B. Arrivé pour 9 millions d'euros en janvier, Durosinmi a donc été autorisé à s'en aller dès cet été, et le Racing Genk a déposé 10,5 millions pour le joueur, qui était encore sous contrat jusqu'en 2030.

Un tel montant est tout simplement le record entrant pour Genk, assez loin devant Théo Bongonda arrivé pour 7 millions d'euros en 2019. Le Racing Genk avait déjà dépensé 5,5 millions d'euros cet été pour Jeppe Erenbjerg, qui a signé en provenance de Zulte Waregem.

De belles statistiques avec le Viktoria Plzen

S'il n'a pas vraiment brillé en Italie, Rafiu Durosinmi avait montré toutes ses qualités en D1 tchèque avec le Viktoria Plzen, inscrivant 35 buts en 86 rencontres. Il a notamment marqué 4 buts en 10 matchs d'Europa League, mais n'avait pas affronté Anderlecht en 2025 en raison d'une blessure au genou qui l'avait fait manquer toute la phase de ligue.

Cette année, suite à son transfert en Serie A, Rafiu Durosinmi est devenu international nigérian (trois caps). Son arrivée au KRC Genk devrait lui permettre de se mettre encore un peu plus sous les projecteurs, marchant dans les traces de ses compatriotes Paul Onuachu et Tolu Arokodare.





La saison passée, le KRC Genk s'était cherché un attaquant capable d'empiler les buts : ni Robin Mirisola, ni Aaron Bibout, ni Jusef Erabi n'avaient totalement convaincu. Durosinmi viendra concurrencer Mirisola et Bibout, toujours au club.