L'Union Saint-Gilloise tombe sur du très lourd en préliminaires de la Champions League !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
L'Union Saint-Gilloise tombe sur du très lourd en préliminaires de la Champions League !
Deviens fan de Union SG! 349

Ce midi avait lieu le tirage au sort des préliminaires européens, et notamment de la Ligue des Champions. L'Union Saint-Gilloise, vice-championnne, était concernée et connaît désormais son adversaire en préliminaires de Champions League : il s'agit de Bodo-Glimt.

Ayant terminé deuxième de Jupiler Pro League, l'Union Saint-Gilloise entamera son parcours qualificatif au 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. On le savait : il y avait de grandes chances pour les vice-champions de Belgique de tomber sur un gros morceau d'entrée de jeu.

Et ce tirage, effectué ce midi à Nyon, au siège de l'UEFA en Suisse, a en effet réservé du lourd aux hommes de David Hubert. L'Union Saint-Gilloise affrontera l'une des révélations de la saison passée en Europe : les Norvégiens de Bodø/Glimt. 

Bodø/Glimt avait fait sensation la saison passée en éliminant l'Inter Milan en barrages, avant de passer tout près d'un quart de finale historique. Le club norvégien avait en effet écrasé le Sporting Portugal au match aller (3-0) avant de s'écrouler au match retour (5-0) et de prendre la porte.

Un long déplacement chez un adversaire dans le rythme 

En plus du niveau sportif de l'adversaire, l'USG doit se préparer à un long et difficile déplacement le 11 août prochain, date du match retour en Norvège (le match aller aura lieu le 4 ou le 5 août à Ostende, le Stade Joseph Marien n'étant pas homologué par l'UEFA). Bodø se situe en effet à l'extrémité nord de la Norvège, en face des îles Lofoten.

Si elle passe ce tour face à Bodø/Glimt, l'Union Saint-Gilloise devra encore disputer le 4e et dernier tour qualificatif afin d'accéder à la phase de ligue de la Ligue des Champions. En cas d'élimination face au club norvégien, l'Union retombera directement en phase de ligue de l'Europa League. L'Union est donc déjà assurée de disputer une phase de poules européennes cette saison. 

Plus tard dans l'après-midi, le RSC Anderlecht connaîtra également la suite de son programme européen, que ce soit en préliminaires de l'Europa League en cas de qualification contre Hammarby, ou de la Conference League en cas d'élimination. La Gantoise sera également fixée concernant son adversaire en Conference League. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG

Plus de news

Un Unioniste va devoir rebondir : "Dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment"

Un Unioniste va devoir rebondir : "Dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment"

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Benjdida - Cuypers

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Benjdida - Cuypers

14:53
C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges

C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges

14:53
2
Voilà l'adversaire qui attend Anderlecht au tour suivant en cas de qualification face à Hammarby

Voilà l'adversaire qui attend Anderlecht au tour suivant en cas de qualification face à Hammarby

13:53
🎥 Quand Lionel Messi demande une rouge pour l'adversaire : "Quel exemple pour les enfants..."

🎥 Quand Lionel Messi demande une rouge pour l'adversaire : "Quel exemple pour les enfants..."

13:30
Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé

Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé

12:30
Dans la même veine que Ryotaro Ito ? Saint-Trond présente son nouveau numéro dix

Dans la même veine que Ryotaro Ito ? Saint-Trond présente son nouveau numéro dix

11:00
L'Espagne a fait gagner le football : une triste soirée pour clore la Coupe du Monde 2026 Edito

L'Espagne a fait gagner le football : une triste soirée pour clore la Coupe du Monde 2026

11:40
Jour de tirage européen pour l'Union, Anderlecht et Gand : quelques solides adversaires potentiels au menu

Jour de tirage européen pour l'Union, Anderlecht et Gand : quelques solides adversaires potentiels au menu

10:00
Un fameux coup de boost ? Hammarby va réaliser le transfert le plus cher de son histoire avant Anderlecht

Un fameux coup de boost ? Hammarby va réaliser le transfert le plus cher de son histoire avant Anderlecht

10:30
L'histoire se répète : l'un des poissards de ces dernières saisons déjà contraint de sortir sur blessure

L'histoire se répète : l'un des poissards de ces dernières saisons déjà contraint de sortir sur blessure

09:30
Officiel : parti du Standard il y a un an, il signe dans l'un des clubs les plus titrés de la planète

Officiel : parti du Standard il y a un an, il signe dans l'un des clubs les plus titrés de la planète

09:00
Le meilleur buteur est français mais la razzia est espagnole : le meilleur joueur du Mondial est connu !

Le meilleur buteur est français mais la razzia est espagnole : le meilleur joueur du Mondial est connu !

08:30
Accord conclu : Hugo Cuypers va quitter Chicago, son nouveau club déjà connu

Accord conclu : Hugo Cuypers va quitter Chicago, son nouveau club déjà connu

08:00
🎥 Bagarre générale au coup de sifflet final : l'incroyable pétage de plomb de Paredes, exclu après la finale

🎥 Bagarre générale au coup de sifflet final : l'incroyable pétage de plomb de Paredes, exclu après la finale

07:30
Officiel : loin du Standard, Mërgim Vojvoda signe un nouveau transfert remarqué en Serie A

Officiel : loin du Standard, Mërgim Vojvoda signe un nouveau transfert remarqué en Serie A

07:00
🎥 Presque un show à l'américaine : un Diable présenté...en hélicoptère dans son nouveau club

🎥 Presque un show à l'américaine : un Diable présenté...en hélicoptère dans son nouveau club

06:30
Officiel : un ancien flop à deux millions du Standard continue à se refaire une santé au Koweït

Officiel : un ancien flop à deux millions du Standard continue à se refaire une santé au Koweït

22:30
🎥 Un autre monde par rapport à Anderlecht : en immersion dans la nouvelle vie de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad

🎥 Un autre monde par rapport à Anderlecht : en immersion dans la nouvelle vie de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Kuavita - Karetsas - Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Kuavita - Karetsas - Scherpen

20:30
🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé

🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé

21:30
Ça discute : laissé libre par le Standard, Léandre Kuavita pourrait rebondir dans un autre club de D1A

Ça discute : laissé libre par le Standard, Léandre Kuavita pourrait rebondir dans un autre club de D1A

20:30
Un honneur inattendu pour Wout Faes, de retour à Leicester...en troisième division anglaise

Un honneur inattendu pour Wout Faes, de retour à Leicester...en troisième division anglaise

21:00
Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde

Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde

20:00
"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours

"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours

19:30
Du jamais-vu : la FIFA bat le record de revenus grâce à la Coupe du monde 2026

Du jamais-vu : la FIFA bat le record de revenus grâce à la Coupe du monde 2026

19:00
Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

18:34
L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

19/07
Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

18:00
L'Argentine ne pouvait pas tenir jusqu'au bout : Ferran Torres offre à l'Espagne sa deuxième étolie !

L'Argentine ne pouvait pas tenir jusqu'au bout : Ferran Torres offre à l'Espagne sa deuxième étolie !

00:03
3
La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

19/07
Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

16:30
3
Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

17:02
De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

16:03
1
Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

15:37
🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

19/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 07/08 KV Courtrai KV Courtrai
Charleroi Charleroi 08/08 OH Louvain OH Louvain
Standard Standard 08/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 09/08 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved