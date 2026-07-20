L'Union Saint-Gilloise tombe sur du très lourd en préliminaires de la Champions League !

Ce midi avait lieu le tirage au sort des préliminaires européens, et notamment de la Ligue des Champions. L'Union Saint-Gilloise, vice-championnne, était concernée et connaît désormais son adversaire en préliminaires de Champions League : il s'agit de Bodo-Glimt.

Ayant terminé deuxième de Jupiler Pro League, l'Union Saint-Gilloise entamera son parcours qualificatif au 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. On le savait : il y avait de grandes chances pour les vice-champions de Belgique de tomber sur un gros morceau d'entrée de jeu.

Et ce tirage, effectué ce midi à Nyon, au siège de l'UEFA en Suisse, a en effet réservé du lourd aux hommes de David Hubert. L'Union Saint-Gilloise affrontera l'une des révélations de la saison passée en Europe : les Norvégiens de Bodø/Glimt.

Bodø/Glimt avait fait sensation la saison passée en éliminant l'Inter Milan en barrages, avant de passer tout près d'un quart de finale historique. Le club norvégien avait en effet écrasé le Sporting Portugal au match aller (3-0) avant de s'écrouler au match retour (5-0) et de prendre la porte.

Un long déplacement chez un adversaire dans le rythme

En plus du niveau sportif de l'adversaire, l'USG doit se préparer à un long et difficile déplacement le 11 août prochain, date du match retour en Norvège (le match aller aura lieu le 4 ou le 5 août à Ostende, le Stade Joseph Marien n'étant pas homologué par l'UEFA). Bodø se situe en effet à l'extrémité nord de la Norvège, en face des îles Lofoten.

Si elle passe ce tour face à Bodø/Glimt, l'Union Saint-Gilloise devra encore disputer le 4e et dernier tour qualificatif afin d'accéder à la phase de ligue de la Ligue des Champions. En cas d'élimination face au club norvégien, l'Union retombera directement en phase de ligue de l'Europa League. L'Union est donc déjà assurée de disputer une phase de poules européennes cette saison.





Plus tard dans l'après-midi, le RSC Anderlecht connaîtra également la suite de son programme européen, que ce soit en préliminaires de l'Europa League en cas de qualification contre Hammarby, ou de la Conference League en cas d'élimination. La Gantoise sera également fixée concernant son adversaire en Conference League.