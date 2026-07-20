Excellente nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern

Konrad Laimer a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2029. Une excellente nouvelle pour Vincent Kompany, qui pourra continuer à compter sur l’international autrichien.

Il est clairement l'un des hommes forts de la saison 2025/2026 du Bayern, qui a été sacré champion d'Allemagne et qui a remporté la Bundesliga. Régulièrement aligné par Vincent Kompany, l'arrière droit a rarement déçu. Le natif de Salzbourg a pris part à un total de 47 matchs toutes compétitions confondues.

Celui qui est arrivé en juillet 2023 en provenance de Leipzig est évidemment ravi de prolonger son contrat : "Porter le maillot du FC Bayern est quelque chose de très spécial pour moi. J'ai souvent dit à quel point je suis heureux à Munich et combien je prends du plaisir à jouer au football dans cette équipe. Je l'ai ressenti dès le premier jour. Je peux aider l'équipe à plusieurs postes et je veux continuer à tout donner pour le FC Bayern à chaque seconde. Avec cette équipe, tout est possible et j'ai hâte que la nouvelle saison commence."

Les mots de Max Eberl et Christoph Freund suite à la prolongation de Konrad Laimer

Max Eberl, le directeur général des sports, s'est exprimé sur cette prolongation : "Nous sommes ravis que Konny poursuive son aventure au FC Bayern. Il incarne la fiabilité au plus haut niveau et, grâce à ses qualités et à son caractère, il est un élément essentiel de l'équipe. C'est un joueur qui inspire et motive les autres, jour après jour."

Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a lui aussi pris la parole sur la prolongation de Konrad Laimer : "Porter le maillot du FC Bayern est quelque chose de très spécial pour moi. J'ai souvent dit à quel point je suis heureux à Munich et combien je prends du plaisir à jouer au football dans cette équipe. Je l'ai ressenti dès le premier jour. Je peux aider l'équipe à plusieurs postes et je veux continuer à tout donner pour le FC Bayern à chaque seconde. Avec cette équipe, tout est possible et j'ai hâte que la nouvelle saison commence."

Une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Cette nouvelle ravit également Vincent Kompany. Il ne s'est pas exprimé, mais il doit certainement être très satisfait de voir l'Autrichien rester au club. Le tacticien belge s'était récemment montré élogieux à l'égard du joueur : "Son énergie et sa détermination le distinguent. L'énergie qu'il apporte profite à toute l'équipe. C'est un travailleur acharné qui possède tout ce qu'il faut pour réussir au plus haut niveau. Techniquement aussi, il offre énormément de solutions. Il apporte tant de choses qu'il ne faut surtout pas sous-estimer ses qualités techniques."





Cet été, Konrad Laimer a pris part au Mondial avec son pays. Il a été titulaire à quatre reprises. L'Autriche a cependant été éliminée en seizièmes de finale après une défaite sur le score de 3-0 contre l'Espagne. Dans son groupe, l'Autriche avait terminé à la deuxième position, derrière l'Argentine et devant l'Algérie ainsi que la Jordanie.