Officiel : parti du Standard il y a un an, il signe dans l'un des clubs les plus titrés de la planète

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : parti du Standard il y a un an, il signe dans l'un des clubs les plus titrés de la planète
Photo: © photonews
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L'été dernier, Soufiane Benjdida a quitté le Standard par la petite porte. Il s'est refait une santé au Maroc. A défaut d'être retenu par Mohamed Ouahbi pour la Coupe du Monde, il s'est offert un transfert dans un club mythique du continent africain.

En juillet 2023, le Standard avait été chercher Soufiane Benjdida au Maroc. Alors qu'il n'avait pas encore 21 ans, l'attaquant en était à sa troisième saison avec le Raja Casablanca. Sa première saison en Belgique (lors de l'exercice 2023/2024) s'est soldée par six buts avec le SL 16.

Au printemps, Ivan Leko l'avait même invité à rejoindre l'équipe première pour la fin des Playoffs. Benjdida avait même marqué lors du dernier match de la saison. En début de saison dernière, l'entraîneur croate l'a même titularisé à six reprises sur les huit premiers matchs.

Benjdida s'était notamment illustré avec un but et un bicyclette en guise d'assist contre Dender. Mais la concurrence d'Andi Zeqiri et Denis Ayensa avait eu raison de son temps de jeu. Le Standard l'avait alors prêté au RWDM.

Fin d'aventure en eau de boudin, renaissance au Maroc

Un épisode à oublier puisque le garçon avait été renvoyé après dix matchs par les Molenbeekois pour s'être battu avec un coéquipier au coup de sifflet d'un partage face au Patro Eisden. Cela n'a pas incité le Standard à prolonger son contrat. Benjdida s'est ainsi retrouvé libre et est retourné gratuitement au Maroc, du côté de Fès.

Un retour au pays qui lui fait le plus grand bien : Soufiane Benjdida a terminé meilleur buteur du championnat marocain grâce à ses 20 buts inscrits en 30 matchs. L'attaquant de 24 ans a même été invité par Mohamed Ouahbi à un stage de quelques jours en sélection marocaine avant de rendre sa liste définitive pour la Coupe du Monde. Si sa folle saison ne lui a finalement pas permis de prendre part au Mondial, elle lui a néanmoins permis de signer un transfert remarqué.

Benjdida a en effet signé un contrat de trois ans à Al Ahly. Le club égyptien  est l'un des clubs les plus titrés au monde, il a été désigné comme 'club africain du XXe siècle par la Confédération Africaine. Il y a deux ans, le club remportait encore sa douzième Ligue des Champions de la CAF. L'ancien Standardman soulèvera-t-il la treizième ?

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