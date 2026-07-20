Voilà les adversaires d'Anderlecht et La Gantoise en préliminaires européens

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Si le RSC Anderlecht élimine les Suédois d'Hammarby lors de la double confrontation à venir, un adversaire plus solide se dressera alors sur la route des Mauves. Il s'agira soit du Dynamo Kiev, soit du PAOK Salonique.