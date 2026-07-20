🎥 Quand Lionel Messi demande une rouge pour l'adversaire : "Quel exemple pour les enfants..."

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Quand Lionel Messi demande une rouge pour l'adversaire : "Quel exemple pour les enfants..."
Photo: © photonews
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Dans l'un des nombreux moments de tension de cette finale de Coupe du Monde, Lionel Messi et Marc Cucurella ont eu un échange très remarqué. L'octuple Ballon d'Or a en effet réclamé un carton rouge à son adversaire, qui s'était caché la bouche en lui parlant.

La finale de la Coupe du Monde 2026 ne restera pas dans les mémoires. Sur le plan sportif, déjà, on a peut-être assisté à l'une des pires finales de l'histoire. Mais le manque de fair-play démontré par les joueurs argentins, impuissants sur le terrain, a également choqué beaucoup d'observateurs.

Si on est assez habitué de voir les fameux "chiens de garde" de Lionel Messi flirter avec les limites, il est toutefois rare que ce soit la Pulga elle-même qui se comporte d'une façon assez peu fair-play. Or ce dimanche, il a par moments paru inhabituellement tendu.

L'exemple le plus frappant est ainsi l'attitude de Messi lors d'un échange avec Marc Cucurella. Alors qu'Enzo Fernandez venait d'être exclu pour un second carton jaune et que des discussions avaient lieu entre les deux camps et l'arbitre, Cucurella s'est adressé à Messi.

Lionel Messi a voulu faire exclure Cucurella 

Le latéral, qui a quitté Chelsea pour le Real Madrid cet été, a ainsi lancé à Lionel Messi que ses coéquipiers étaient "trop agressifs" et que l'Espagne ne laisserait pas l'arbitre "offrir le trophée" à l'Argentine. Des propos que Cucurella a tenus en se masquant brièvement la bouche.

Or, depuis cette Coupe du Monde, une nouvelle règle s'applique : les joueurs se masquant la bouche devraient, en théorie, être exclus. Miguel Almiron, joueur du Paraguay, a été le premier (et le seul) joueur à en faire les frais contre la Turquie lors de la phase de poules. Lionel Messi aurait aimé que Marc Cucurella s'ajoute à la liste, et s'est adressé à l'arbitre en ce sens.

"Il n’était pas content de ce que j’ai dit et il est allé parler à l’arbitre, il voulait clairement que je sois expulsé. Je ne m’attendais pas à ça de sa part, venant de quelqu’un qui est un modèle pour les enfants… quel exemple montre-t-il ? Que penseraient les enfants", s'interrogeait Cucurella après la rencontre à l'interview. 

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