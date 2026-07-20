Dans la même veine que Ryotaro Ito ? Saint-Trond présente son nouveau numéro dix

Scott Crabbé, journaliste football
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Dans la même veine que Ryotaro Ito ? Saint-Trond présente son nouveau numéro dix
Photo: © photonews
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Saint-Trond tient son nouvau numéro dix. Une fois n'est pas coutume, les Canaris ont été le chercher au Japon. Ryotaro Araki aura la lourde tâche de succéder à Ryotaro Ito.

En cette intersaison, Saint-Trond fait face un fameux chantier alors qu'il affrontera sans doute un fameux client en barrage d'Europa League à la fin du mois d'août. C'est qu'une bonne partie de la colonne vertébrale de l'équipe qui a fini troisième du championnat a déjà fait ses bagages. Outre Wouter Vrancken, des cadres comme Keisuke Goto, Rihito Yamamoto et  Ryotaro Ito ont déjà bouclé leurs valises.

Si les deux premiers ont mis le cap sur la Bundesliga, la destination d'Ito n'est pas encore connue. Avec son intelligence de jeu et sa saison à 10 buts et 6 assists, il ne devrait pas avoir de problème à franchir un palier. Son successeur est par contre déjà connu.

Un Ryotaro pour en remplacer un autre

Il s'agit de Ryotaro Araki, dont l'arrivée a été annoncée par Saint-Trond ce matin. Il s'agit d'un milieu offensif japonais de 24 ans qui débarque des Kashima Antlers. Araki connaît déjà plusieurs joueurs nippons évoluant au Stayen pour avoir partagé le vestiaire avec eux lors des Jeux Olympiques de Paris il y a deux ans.

"Ryotaro est un joueur rapide, doté d'une excellente vision du jeu et d'une grande capacité de dribble", le présente Takayuki Tateishi, CEO du STVV. "Grâce à ses passes exceptionnelles, il sait trouver les espaces et mettre ses coéquipiers en position de marquer. Ajoutez à cela son sens du but, et vous obtenez le numéro dix idéal".

Un match parfait entre le joueur et le club ? La nouvelle recrue semble emballée : "Je suis extrêmement heureux de signer pour ce club formidable. Je ferai tout mon possible pour continuer à progresser ici et contribuer significativement au succès du STVV. Par mes buts et mes passes décisives, je veux conquérir le cœur des supporters. Écrivons l'histoire ensemble, en championnat et en Europe". Parviendra-t-il à avoir la même influence sur le jeu trudonnaire que son prédécesseur ? Réponse dans les prochains mois.

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