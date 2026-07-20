Officiel : loin du Standard, Mërgim Vojvoda signe un nouveau transfert remarqué en Serie A

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : loin du Standard, Mërgim Vojvoda signe un nouveau transfert remarqué en Serie A
Photo: © photonews
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Mërgim Vojvoda va connaître son troisième club en Italie. L'ancien espoir du Standard a signé un contrat de deux ans à l'Udinese. Il quitte donc Côme et Cesc Fabregas malgré la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

La saison dernière, Mërgim Vojvoda a vécu de l'intérieur la saison historique réalisée par Côme. Sous les ordres de Cesc Fabregas, l'équipe n'a cessé de surprendre, finissant l'exercice à la quatrième place, devançant des clubs comme l'AC Milan, la Juventus ou l'Atalanta.

Vojvoda a commencé la moitié des matchs comme titulaire, tantôt comme piston, tantôt en attaque. Il avait néanmoins perdu sa place en fin de saison. Conscient de l'opportunité de lui assurer plus de temps de jeu, l'Udinese est passé à l'attaque et a conclu l'arrivée de l'international kosovar (75 sélections).

Mërgim Vojvoda continue son tour d'Italie

Vojvoda entamera donc sa septième saison en Serie A dans le Frioul, où il a signé un contrat de deux ans. Le latéral droit y jouera notamment avec Christian Kabasele, Jurgen Ekkelenkamp, Giorgi Chakvetadze et Vakoun Bayo.

Avec plus de 160 matchs de championnat italien à son actif, Mërgim Vojvoda est désormais une valeur sûre du football transalpin. Il y a trois ans, il était même tout proche de signer à Naples : "C'était fait à 99%. Le directeur sportif Christiano Giuntoli appréciait ma polyvalence, mais il est parti à la Juventus avant que mon transfert ne soit bouclé", racontait-il à l'époque.

Malgré ce transfert avorté, le chemin parcouru est immense pour cet ancien gamin de Pierreuse et de Grivegnée, que le Standard avait autrefois envoyé s'aguerrir à Saint-Trond et à Carl Zeiss Iéna. Les Rouches l'avaient même laissé partir à Mouscron, avant de le rapatrier pour 1,20 millions un an plus tard. Un investissement qui aurait pu être évité mais qui s'est tout de même avéré rentable, puisqu'en 2020, le Torino a déposé plus de cinq millions d'euros pour l'acquérir.

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