🎥 Un autre monde par rapport à Anderlecht : en immersion dans la nouvelle vie de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Un autre monde par rapport à Anderlecht : en immersion dans la nouvelle vie de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad
Photo: © photonews
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Depuis l'été dernier, Jan-Carlo Simic évolue en Arabie saoudite, permettant à Anderlecht de réaliser un juteuse opération financière. Transféré définitivement à Al-Ittihad il y a quelques jours, le jeune défenseur serbe a donné un aperçu de son quotidien sur place grâce à deux vidéo immersives.

Anderlecht ne se félicitera jamais assez de la plus-value réalisée sur le départ de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad. Le seul prêt lors de la saison dernière a rapporté six millions d'euros. Avant que 15 nouveaux millions viennent s'ajouter sur les comptes du Sporting grâce au transfert définitif.

En Arabie, Simic est le coéquipier de figures bien connues du football européen, telles que Danilo Pereira, Mahamadou Doumbia, Houssem Aouar, Steven Bergwijn ou encore Moussa Diaby. Mais à quoi ressemble son quotidien ? Pour tout ceux qui se demandaient ce qui constitue la journée type d'un joueur professionnel, l'ancien espoir de l'AC Milan a sorti deux vidéos immersives.

Jan-Carlo Simic a découvert le rythme de vie à la saoudienne

Après un réveil à 8h, Jan-Carlo Simic se prépare directement pour rejoindre le centre d'entraînement d'Al-Ittihad, pour y prendre un petit-déjeuner commun avec ses coéquipiers. Ensuite, direction la salle de gym pour un réveil musculaire. On l'entend à l'occasion s'exprimer en arabe, mais aussi dans un français assuré avec un coéquipier.

Lors des heures les plus chaudes de la journée, de midi jusqu'à 18h, l'ancien Anderlechtois rentre chez lui pour se reposer, autour d'un peu de lecture. Après une nouvelle réactivation musculaire, le groupe part pour l'entraînement sur le terrain, avant de partager le repas du soir ensemble. Simic quitte le centre d'entraînement à 21h30, pour rentrer chez lui en taxi.

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