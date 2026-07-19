🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé
Photo: © photonews
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Enzo Sternal n'a pas été épragné par les blessures depuis son arrivée à Anderlecht. Mais le jeune Français semble à nouveau en forme. Il a d'ailleurs inscrit un doublé avec les RSCA Futures en amical.

Avec ses deux apparitions avec l'équipe première de l'Olympique de Marseille à tout juste 17 ans et tous les espoirs placés en lui par les Phocéens, Enzo Sternal était un renfort de choix pour les RSCA Futures. Débarqué à Neerpede il y a un an et demi avec l'intention de rapidement se montrer en vue de l'équipe première, le milieu offensif avait d'ailleurs montré l'étendue de sa palette dès ses débuts en D1B.

Mais une rupture du ligament croisé l'a mis sur la touche pendant huit mois. Sternal a ainsi effectué son retour à la compétition en novembre dernier, avec quelques fourmis dans les jambes. Mais après 11 matchs disputés avec les Futures, il a à nouveau été éloigné des terrains, jusqu'en fin d'exercice.

Cette intersaison doit lui permettre de reprendre rythme et confiance. Mission accomplie dès le premier match de préparation avec les RSCA Futures. Les jeunes Mauves défiaient le Lyra-Lierse, équipe de D1 Amateurs.

Deux buts pour Sternal, un pour Alexis Flips

Titulaire, Sternal s'est offert un doublé en première mi-temps. Après avoir pris le gardien adverse à contre-pied sur penalty, le Français de 19 ans a planté un deuxième but d'une finition pleine de sang froid au petit rectangle.

Alexis Flips (qui dispose toujours de deux ans de contrat chez les Mauves) y a aussi été de son petit but sur coup franc, permettant aux RSCA Futures de mener 1-3 au repos. Mais ils n'ont pas été en mesure de défendre leur avantage jusqu'au bout : le Lyra-Lierse a poussé et est parvenu à arracher le partage (3-3). Le match aura au moins permis à Enzo Sternal de retrouver des sensations. Cette saison sera-t-elle la sienne, avec la bascule attendue vers le noyau A ?

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