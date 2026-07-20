Un Unioniste va devoir rebondir : "Dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Un Unioniste va devoir rebondir : "Dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment"
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 349

Le transfert de rêve d'Anan Khalaili à l'Inter Milan a capoté à la dernière minute suite à des problèmes découverts lors de sa visite médicale. Un fameux coup dur pour le joueur, qui va ainsi revenir à l'Union. David Hubert lui apportera tout son soutien et n'a d'ailleurs pas cessé de le faire.

Les problèmes cardiaques détectés chez Anan Khalaili ont finalement eu raison du transfert à 25 millions que l'Union s'apprêtait à signer avec l'Inter Milan. Ce n'est pas la visite médicale organisée par l'Inter qui a posé problème, mais les examens menés par le Comité national olympique italien (CONI). En Italie, la réglementation est stricte : sans le feu vert de cette instance, un joueur ne peut pas évoluer en Serie A.

L'Inter n'a eu d'autre choix que d'abandonner le dossier. Quelques heures plus tôt, son CEO, Giuseppe Marotta, avait évoqué un cas de force majeure, en précisant que cette décision n'était en aucun cas liée à un avis défavorable du staff médical du club.

La pilule est d'autant plus dure à avaler que les autres prétendants pour Khalaili venaient majoritairement d'Italie : Naples et Côme s'étaient également manifestés mais feraient face aux mêmes limites de la part du Comité national olympique italien, ils doivent donc eux aussi abandonner la piste.

Le dossier Khalaili en suspens

Pour l'heure, l'ailier israélien va donc rentrer à l'Union après avoir manqué le stage de l'équipe aux Pays-Bas. Le club va réaliser des examens complémentaires cette semaine pour comprendre précisément la nature des problèmes rencontrés chez le joueur, qui s'est pourtant distingué comme un piston à trois poumons, capable d'enchaîner les allers et venues sur son flanc avec une vitesse de pointe assez remarquable.

Mais avant ces tests, l'heure est avant tout au réconfort. Interrogé par La Dernière Heure, David Hubert fait ainsi preuve de beaucoup d'empathie pour son joueur : "Anan caressait ce rêve depuis quelques semaines. C'est dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment. Je lui ai envoyé des messages et on a discuté en ligne ; on se parle presque tous les jours".

L'Union à fond derrière son ailier

C'est tout naturellement que le club lui a laissé quelques jours de repos supplémentaires plutôt que de le sommer de rejoindre immédiatement le groupe aux Pays-Bas : "Il a pu passer du temps avec sa famille et l'objectif est qu'il nous rejoigne cette semaine. Nous verrons ce que l'avenir lui réserve, mais je connais son potentiel et les efforts qu'il a déployés pour en arriver là".

Hubert soutiendra Khalaili jusqu'au bout : "C'est une situation regrettable, tant sur le plan sportif que personnel. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 21 ans. Cela dit, il a toujours fait preuve d'une grande maturité, même auparavant". 

Le joueur pourrait toutefois encore partir dans une destination autre que l'Italie. Des clubs anglais ont notamment déjà été cités, même si l'intérêt semblait moins concret qu'en Italie. L'Union pourrait ainsi encore battre le record de son transfert sortant le plus cher (toujours détenu par le transfert à 22,80 millions de Franjo Ivanovic vers Benfica l'été dernier), même si cela affaiblirait l'équipe. "J'ai confiance dans le travail du club ; nous sommes prêts à toute éventualité, qu'il reste ou qu'il parte. Et s'il part, je pense qu'un remplaçant sera trouvé", conclut David Hubert.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Anan Khalaili

Plus de news

L'Union Saint-Gilloise tombe sur du très lourd en préliminaires de la Champions League !

L'Union Saint-Gilloise tombe sur du très lourd en préliminaires de la Champions League !

13:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Benjdida - Cuypers

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/07: Benjdida - Cuypers

14:53
C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges

C'était attendu, malgré les voeux du public : Rudi Garcia ne restera pas à la tête des Diables Rouges

14:53
2
Voilà l'adversaire qui attend Anderlecht au tour suivant en cas de qualification face à Hammarby

Voilà l'adversaire qui attend Anderlecht au tour suivant en cas de qualification face à Hammarby

13:53
🎥 Quand Lionel Messi demande une rouge pour l'adversaire : "Quel exemple pour les enfants..."

🎥 Quand Lionel Messi demande une rouge pour l'adversaire : "Quel exemple pour les enfants..."

13:30
Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé

Inquiétude à Reims : un contretemps dont Théo Leoni se serait bien passé

12:30
Dans la même veine que Ryotaro Ito ? Saint-Trond présente son nouveau numéro dix

Dans la même veine que Ryotaro Ito ? Saint-Trond présente son nouveau numéro dix

11:00
L'Espagne a fait gagner le football : une triste soirée pour clore la Coupe du Monde 2026 Edito

L'Espagne a fait gagner le football : une triste soirée pour clore la Coupe du Monde 2026

11:40
Jour de tirage européen pour l'Union, Anderlecht et Gand : quelques solides adversaires potentiels au menu

Jour de tirage européen pour l'Union, Anderlecht et Gand : quelques solides adversaires potentiels au menu

10:00
Un fameux coup de boost ? Hammarby va réaliser le transfert le plus cher de son histoire avant Anderlecht

Un fameux coup de boost ? Hammarby va réaliser le transfert le plus cher de son histoire avant Anderlecht

10:30
L'histoire se répète : l'un des poissards de ces dernières saisons déjà contraint de sortir sur blessure

L'histoire se répète : l'un des poissards de ces dernières saisons déjà contraint de sortir sur blessure

09:30
Officiel : parti du Standard il y a un an, il signe dans l'un des clubs les plus titrés de la planète

Officiel : parti du Standard il y a un an, il signe dans l'un des clubs les plus titrés de la planète

09:00
L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

19/07
Le meilleur buteur est français mais la razzia est espagnole : le meilleur joueur du Mondial est connu !

Le meilleur buteur est français mais la razzia est espagnole : le meilleur joueur du Mondial est connu !

08:30
Accord conclu : Hugo Cuypers va quitter Chicago, son nouveau club déjà connu

Accord conclu : Hugo Cuypers va quitter Chicago, son nouveau club déjà connu

08:00
🎥 Bagarre générale au coup de sifflet final : l'incroyable pétage de plomb de Paredes, exclu après la finale

🎥 Bagarre générale au coup de sifflet final : l'incroyable pétage de plomb de Paredes, exclu après la finale

07:30
Officiel : loin du Standard, Mërgim Vojvoda signe un nouveau transfert remarqué en Serie A

Officiel : loin du Standard, Mërgim Vojvoda signe un nouveau transfert remarqué en Serie A

07:00
🎥 Presque un show à l'américaine : un Diable présenté...en hélicoptère dans son nouveau club

🎥 Presque un show à l'américaine : un Diable présenté...en hélicoptère dans son nouveau club

06:30
Officiel : un ancien flop à deux millions du Standard continue à se refaire une santé au Koweït

Officiel : un ancien flop à deux millions du Standard continue à se refaire une santé au Koweït

22:30
🎥 Un autre monde par rapport à Anderlecht : en immersion dans la nouvelle vie de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad

🎥 Un autre monde par rapport à Anderlecht : en immersion dans la nouvelle vie de Jan-Carlo Simic à Al-Ittihad

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Kuavita - Karetsas - Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Kuavita - Karetsas - Scherpen

20:30
🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé

🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé

21:30
Ça discute : laissé libre par le Standard, Léandre Kuavita pourrait rebondir dans un autre club de D1A

Ça discute : laissé libre par le Standard, Léandre Kuavita pourrait rebondir dans un autre club de D1A

20:30
Un honneur inattendu pour Wout Faes, de retour à Leicester...en troisième division anglaise

Un honneur inattendu pour Wout Faes, de retour à Leicester...en troisième division anglaise

21:00
Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde

Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde

20:00
"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours

"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours

19:30
Du jamais-vu : la FIFA bat le record de revenus grâce à la Coupe du monde 2026

Du jamais-vu : la FIFA bat le record de revenus grâce à la Coupe du monde 2026

19:00
Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

18:34
Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

18:00
L'Argentine ne pouvait pas tenir jusqu'au bout : Ferran Torres offre à l'Espagne sa deuxième étolie !

L'Argentine ne pouvait pas tenir jusqu'au bout : Ferran Torres offre à l'Espagne sa deuxième étolie !

00:03
3
La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

19/07
Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

16:30
3
Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

17:02
De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

16:03
1
Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

15:37
🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

19/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 07/08 KV Courtrai KV Courtrai
Charleroi Charleroi 08/08 OH Louvain OH Louvain
Standard Standard 08/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 09/08 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved