Un Unioniste va devoir rebondir : "Dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment"

Le transfert de rêve d'Anan Khalaili à l'Inter Milan a capoté à la dernière minute suite à des problèmes découverts lors de sa visite médicale. Un fameux coup dur pour le joueur, qui va ainsi revenir à l'Union. David Hubert lui apportera tout son soutien et n'a d'ailleurs pas cessé de le faire.

Les problèmes cardiaques détectés chez Anan Khalaili ont finalement eu raison du transfert à 25 millions que l'Union s'apprêtait à signer avec l'Inter Milan. Ce n'est pas la visite médicale organisée par l'Inter qui a posé problème, mais les examens menés par le Comité national olympique italien (CONI). En Italie, la réglementation est stricte : sans le feu vert de cette instance, un joueur ne peut pas évoluer en Serie A.

L'Inter n'a eu d'autre choix que d'abandonner le dossier. Quelques heures plus tôt, son CEO, Giuseppe Marotta, avait évoqué un cas de force majeure, en précisant que cette décision n'était en aucun cas liée à un avis défavorable du staff médical du club.

La pilule est d'autant plus dure à avaler que les autres prétendants pour Khalaili venaient majoritairement d'Italie : Naples et Côme s'étaient également manifestés mais feraient face aux mêmes limites de la part du Comité national olympique italien, ils doivent donc eux aussi abandonner la piste.

Le dossier Khalaili en suspens

Pour l'heure, l'ailier israélien va donc rentrer à l'Union après avoir manqué le stage de l'équipe aux Pays-Bas. Le club va réaliser des examens complémentaires cette semaine pour comprendre précisément la nature des problèmes rencontrés chez le joueur, qui s'est pourtant distingué comme un piston à trois poumons, capable d'enchaîner les allers et venues sur son flanc avec une vitesse de pointe assez remarquable.

Mais avant ces tests, l'heure est avant tout au réconfort. Interrogé par La Dernière Heure, David Hubert fait ainsi preuve de beaucoup d'empathie pour son joueur : "Anan caressait ce rêve depuis quelques semaines. C'est dur d'accepter que tout se soit effondré au dernier moment. Je lui ai envoyé des messages et on a discuté en ligne ; on se parle presque tous les jours".





L'Union à fond derrière son ailier

C'est tout naturellement que le club lui a laissé quelques jours de repos supplémentaires plutôt que de le sommer de rejoindre immédiatement le groupe aux Pays-Bas : "Il a pu passer du temps avec sa famille et l'objectif est qu'il nous rejoigne cette semaine. Nous verrons ce que l'avenir lui réserve, mais je connais son potentiel et les efforts qu'il a déployés pour en arriver là".

Hubert soutiendra Khalaili jusqu'au bout : "C'est une situation regrettable, tant sur le plan sportif que personnel. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 21 ans. Cela dit, il a toujours fait preuve d'une grande maturité, même auparavant".

Le joueur pourrait toutefois encore partir dans une destination autre que l'Italie. Des clubs anglais ont notamment déjà été cités, même si l'intérêt semblait moins concret qu'en Italie. L'Union pourrait ainsi encore battre le record de son transfert sortant le plus cher (toujours détenu par le transfert à 22,80 millions de Franjo Ivanovic vers Benfica l'été dernier), même si cela affaiblirait l'équipe. "J'ai confiance dans le travail du club ; nous sommes prêts à toute éventualité, qu'il reste ou qu'il parte. Et s'il part, je pense qu'un remplaçant sera trouvé", conclut David Hubert.